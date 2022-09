Nem érkeznek alkatrészek a BKV orosz metrószerelvényeihez

Továbbra sem érkeznek alkatrészek az orosz metrószerelvényekhez, írja a Népszava.hu. A BKV a portálnak annyit közölt, hogy „a járművek fenntartása folyamatos, amelyet a többi metró járműtípushoz hasonlóan a BKV Zrt. végez”. Hozzátették, hogy „a járművek műszaki üzemeltetéséhez szükséges másodpiaci háttérnek csak egy hányada köthető közvetlenül az orosz gyártóhoz." Emellett az is közölték, hogy a felújítási szerződésben szerepelt az alkatrészkészlet átadása, és a garanciális kötelezettségeket teljesítették. A raktárban állításuk szerint vannak tartalék alkatrészek, amelyekből egyelőre megoldható a járművek üzemeltetése.

A 2015 augusztusában aláírt vállalkozási szerződés szerint az orosz Metrowagonmash forgóvázakat, vontatómotorokat, kerekeket, belső burkolatokat, ajtókat, üléseket, valamint a 222 jármű három éves üzemeltetéséhez szükséges mennyiségű kopóalkatrészt és kenőanyag készletet szállított le. Az első orosz metrószerelvényt 2017. március 20-án állították forgalomba, az utolsót pedig 2018 júniusában. Így tehát

a három év az utolsó daraboknál is bőven lejárt, ráadásául az új metrókocsik durván rozsdásodnak, és számos alkatrészük az gyorsan kopik.

A különösen nagy karbantartási igényű járműveken 18 sorozathibát azonosítottak egy két évvel ezelőtti független szakértői jelentésben. A BKV emiatt külön tárgyalt volna beszállítókkal, ahol többek között számos orosz cég van. A csere- és pótalkatrészek Oroszországból való beszerzése már a koronavírus járvány idején okozott fennakadásokat, de most már inkább az elszálló árak okoznak problémát, és az kérdés, hogy egyáltalán lesznek-e alkatrészek. A BKV állítása szerint „folyamatosan vizsgálják és keresik a hazai és egyéb beszerzési és szállítási lehetőségeket”, de arról nincs információ, hogy ez mennyire volt az utóbbi hónapokban eredményes.

Az orosz-ukrán háború miatt a buszok, hévek, villamosok alkatrészutánpótlásával is gondok vannak. A megszűnt szerződések jellemzően az olajok, zsírok, vegyi anyagok, villamossági és járműalkatrészek és a gumiabroncsok beszállítói körét érintették.

De még a problémás alkatrész utánpótlásnál is

nagyobb lesz a baj, ha a szerelvényeket vezérlő orosz szoftvereket frissíteni kell, mivel a szerzői jogok miatt csak ők tehetik meg.

A BKV nyilatkozata szerint a szoftverfrissítés jelenleg még nem aktuális.

A metróhelyzeten nem segít, hogy januárban három szerelvény is megsérült egy balesetben, és azokat is javítani kellene. További probléma, hogy az orosz Metrowagonmash cég az uniós pénzügyi szankciók miatt a kötelező bankgaranciákat sem tudta meghosszabbítani. A BKV emiatt eddig 13 bankgaranciát hívott le nagyjából 1,4 milliárd forint értékben, de még továbbra is 4,384 milliárd forint bankgarancia szerepelt a szerződésben. A teljes összeg lehívása sem fedezné a feltárt garanciális hibák javításának költségét, ha azt mástól kellene megrendelni – ismerte el korábban a BKV vezérigazgatója, Bolla Tibor.

Nyitókép: MTI Fotó: Balogh Zoltán