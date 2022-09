Örök nyugalomra helyezték Mihail Gorbacsovot, a szertartáson Orbán Viktor is részt vett - a nap hírei

Örök nyugalomra helyezték a moszkvai Novogyevicsi temetőben Mihail Gorbacsovot, a Szovjetunió utolsó vezetőjét. A szertartáson részt vett Orbán Viktor magyar kormányfő is, aki Magyarország nevében előzőleg lerótta kegyeletét a kedden, 91 éves korában elhunyt, Nobel békedíjas politikus ravatalánál. Orbán Viktor közösségi oldalán közzétett videójában úgy fogalmazott: sok minden kellett ahhoz, hogy Közép-Európa békésen, ember- és vérveszteség nélkül szabaduljon meg a kommunizmustól és Mihail Gorbacsov nélkül ez nem történhetett volna meg.Vlagyimir Putyin orosz elnök munkarendjére hivatkozva nem vett részt a temetésen, de csütörtökön lerótta tiszteletét a néhai szovjet vezető koporsója előtt.

A jövő héten Bukarestbe utazik a köztársasági elnök. A Magyar Nemzet úgy tudja: Novák Katalin szerdán Klaus Iohannis román államfő meghívására tesz hivatalos látogatást Bukarestbe. A lap szerint az elnöki kétoldalú találkozón kívül a magyar köztársasági elnököt fogadja Nicolae Ciuca miniszterelnök is. Novák Katalin találkozik még Kelemen Hunorral, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség elnökével, Románia miniszterelnök-helyettesével, illetve a román kormány többi RMDSZ-es miniszterével is. Utoljára tizenkét éve, 2010-ben volt hivatalos elnöki szintű megbeszélés a román fővárosban.

Kötelességnek nevezte a felhalmozott örökség megőrzését és gyarapítását a Semmelweis Egyetem rektora az intézmény tanévnyitóján. Merkely Béla úgy fogalmazott: az oktatási szemléletben fontos elv az egészség megőrzése, a megelőzés. A rektor szerint azonban bármilyen fejlett is legyen a tudomány, a betegre fordított figyelem nem pótolható. Beszélt arról is, hogy az egyetemen 3651 elsőéves kezdi meg tanulmányait, a most induló tanévben minden korábbinál többen nyertek felvételt az egyetemre. A rektor kitért arra, hogy az egyetem jubileumi programsorozatot indít, ugyanis negyven évvel ezelőtt, 1983-ban indult a német, majd 1989-ben az angol nyelvű oktatás.

Óvatos, apró lépésnek nevezte a megszokott, békés hétköznapok felé a kárpátaljai magyar iskolák tanévnyitóját a nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár. Szilágyi Péter az Ungvár közelében fekvő Kisgejőc református templomában azt is hangsúlyozta: a háború ellenére a régió összes iskolájában elindulhatott a jelenléti oktatás. Megerősítette: a magyar kormány mindent megtesz azért, hogy Kárpátalján működjön az óvodától a felsőoktatásig terjedő anyanyelvi oktatási rendszer.

Kincsnek nevezte a keresztény hitet és a magyarságot a nemzetpolitikáért felelős államtitkár a Szlovákiai Magyar Iskolák Országos Tanévnyitó Ünnepségén. Potápi Árpád János a felvidéki Deresk római katolikus templomában tartott ünnepségen azt mondta: a Felvidéken az idei tanévben 3675 gyermek kezdi meg az első osztályt, ami azt mutatja, hogy évről évre nő a felvidéki magyar iskolások létszáma.

A kormány hisz abban, hogy a család a nemzet alapja, legfőbb erőforrása, ennek szellemében dolgozik - jelentette ki a családokért felelős államtitkár. Hornung Ágnes a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetségének rendezvényén, az Országházban azt mondta, a nemzet jövője a családokban rejlik. Legutóbb 2020-ban tartották meg a találkozót, az elmúlt években a koronavírus-járvány miatt erre nem volt lehetőség.

Javaslatokat fogalmazott meg az MSZP a megélhetési katasztrófa elkerüléséért. Az ellenzéki párt az úgynevezett rezsistop részeként alapszolgáltatás bevezetését kezdeményezi, ami mindenkinek biztosíthatná a létfenntartáshoz szükséges gázhoz és áramhoz a hozzáférést. Tóth Bertalan, az MSZP társelnöke arról beszélt: a villamos energia, vezetékes gáz, tűzifa, brikett, koksz és PB-gáz áfáját a jelenlegi 27 százalékról 5 százalékra kellene csökkenteni. Hozzátette: a következő hetekben javaslataikat országszerte rezsistopfórumokon fogják bemutatni

Emberségesebb adósságkezelést és a végrehajtások differenciálását javasolja a Párbeszéd. Berki Sándor, a párt országgyűlési képviselője Facebook-oldalán azt mondta: a Párbeszéd javaslata szerint bruttó 100 ezer forintig 12 százalékot, a bruttó 100 és 200 ezer közötti részre pedig 20 százalékot lehetne letiltani a jövedelemből.

Az Európai Unió felkészült arra az esetre, ha Oroszország teljesen leállítaná az Európába irányuló földgázszállítást - közölte a gazdaságpolitikáért felelős uniós biztos. Paolo Gentiloni szerint ez a tárolási kapacitásoknak és az energiatakarékossági intézkedéseknek köszönhető. A Gazprom orosz nagyvállalat egy turbina olajszivárgására hivatkozva pénteken jelentette be, hogy mégsem indítja újra a szállítást a tervezett szeptember 3-i időpontban az Oroszországot Németországgal összekötő Északi Áramlat I. vezetéken. A G7-országcsoport pénzügyminiszterei a bejelentés előtt nem sokkal állapodtak meg abban, hogy véglegesítik az orosz olajra vonatkozó árkorlátozást.

Újabb műszaki hiba miatt ismét elhalasztotta az Artemis 1 űrrakéta fellövését a NASA. Az előkészítésen dolgozó szakemberek fedezték fel a folyékony hidrogén szivárgását, amelyet nem sikerült leállítani, ezért lefújták az indítást. Hétfőn szintén üzemanyag-szivárgás miatt döntöttek a kilövés halasztása miatt. Az Artemis 1 az Egyesült Államok új Hold-programjának első űrrepülése lenne. A legénység nélküli űreszköz a kilövés után Hold-körüli pályára állna és tudományos kísérleteket végezne.