Az ünnepi tűzijáték elhalasztásáról döntött az operatív törzs - a nap hírei

Katonai tiszteletadás mellett felvonták Magyarország nemzeti lobogóját az augusztus 20-ai állami ünnepen, a Parlament előtti Kossuth Lajos téren. A ceremónián Novák Katalin államfő mellett más közjogi méltóságok, továbbá Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter, Ruszin-Szendi Romulusz, a Magyar Honvédség parancsnoka, kormánytagok, más állami és katonai szervezetek képviselői, a diplomáciai testület tagjai, valamint érdeklődők százai vettek részt. A lobogó felvonása után letették esküjüket a honvédtisztjelöltek. Az ezután tervezett légiparádé elmaradt.

A honvédelmi miniszter célja, hogy a megújuló haderő tisztikara visszakapja megbecsült státuszát. Szalay-Bobrovniczky Kristóf az augusztus 20-ai katonai tisztavatáson az esküt tett honvédtiszteknek azt mondta: nagy és teljes embert kívánó feladatra vállalkoztak, különösen ezekben a bizonytalan időkben. Egyúttal köszönetét fejezte ki elhatározásukért, amellyel a haza szolgálatába léptek. Ruszin-Szendi Romulusz, a Magyar Honvédség parancsnoka arról beszélt, hogy nehéz feladat vár a katonákra, hiszen az országtól keletre háború dúl. Ezért is nagy figyelem vetül rájuk az ország és a kormány részéről egyaránt. Ezzel együtt a katonák érezhetik, hogy anyagi és erkölcsi támogatásban is részesülnek. Az idén összesen 110-en tették le a katonai esküt. Az avatás végén a Magyar Honvédség 3 Gripen vadászgépe piros, fehér, zöld csíkot húzva repült át a Kossuth tér felett, köszöntve az új tiszteket.

Az ünnepi tűzijáték elhalasztásáról döntött a kedvezőtlen időjárási körülmények miatt a nemzeti ünnep biztonságos lebonyolításáért felelős operatív törzs. A tűzijátékot jövő szombaton 21 órakor tartják meg. Az ünnepi szentmise a Szent István-bazilika előtti tér helyett a bazilikában volt, továbbá elmaradt a Szent István-napi hagyományos Szent Jobb-körmenet is. Helyette a kihelyezett Szent Jobb-ereklye előtt zenés imaóra végén a szertartást vezető Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek az ereklyével megáldotta a híveket.

Most kell erőt meríteni Szent István bölcsességéből – jelentette ki a nemzeti ünnep alkalmából Székesfehérvárott mondott beszédében az államfő. Novák Katalin kiemelte: Szent István jól döntött, amikor a keresztény Európához csatlakozott, és Magyarország is jól döntött, amikor az Európai Unió része lett. Úgy fogalmazott: nehéz időket élünk - a háború miatt is - ezért józan, bölcs vezetőkre van szükség, de az együttműködés és a megértés előfeltétele, hogy ne zsarolják az országot az uniós pénzzel. Hozzátette: reggel a katonák ünnepélyes esküvel vállalták, hogy életük árán is megvédik az ország függetlenségét, de azt kívánta, hogy ne kelljen honvédő harcot vívniuk. Novák Katalin beszélt arról is, hogy kijózanító idők jönnek, aminek túléléséhez közös erőfeszítésekre van szükség. A nemzeti ünnepen mindenkinek azt kívánta, hogy mindig legyen kenyér az asztalon, és legyenek olyanok, akikkel öröm az asztal köré ülni.

Az emlékezés a szövetség megerősítése őseinkkel. Ha felismerjük, hogy örökösök vagyunk, van mit folytatnunk, fel tudjuk fedezni ennek az évezrednek a tapasztalatait, és különösen azt, amit a jövőbe átvinnünk érdemes - jelentette ki a Miniszterelnökséget vezető miniszter Nagykanizsán. Gulyás Gergely az önkormányzat augusztus 20-ai megemlékezésén arról beszélt, hogy Szent István viharos, nehéz és ellentmondásos korban alapított államot és épített országot, amely kiállta az idők próbáját. A Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára Makón arról beszélt, hogy Szent István életét a kereszténységből fakadó lelkiség határozta meg. Soltész Miklós azt emelte ki, hogy az államalapító felismerte, hogy keresztény hit nélkül nem alkothat maradandót.

Az elhalasztott tűzijáték miatt nem közlekednek az éjszakai többletvonatok, HÉV-ek és mentesítőbuszok – közölte a MÁV. Korábban azt közölték, hogy az augusztus 20-ai tűzijáték után több kocsival közlekedő vonatokat indítanak. A nemzeti ünnep biztonságos lebonyolításáért felelős operatív törzs viszont szombaton úgy döntött, elhalasztják az esti ünnepi tűzijátékot, miután annak megtartása a meteorológiai előrejelzések és a rendezvényszervezők értékelése szerint nem biztonságos. Ehhez a döntéshez igazodva a MÁV-Volán-csoport sem közlekedteti azokat a vonatokat, HÉV-járatokat és mentesítő buszokat, amelyeket az esti tűzijátékról hazautazók kényelmesebb eljutása érdekében terveztek indítani. A nemzeti ünnepi rendezvényekkel kapcsolatos változások miatt a Volánbusz ünnepi, hétvégi menetrendje nem módosul, a megerősítő járatokat viszont nem indítja a társaság - olvasható a közleményben.

Büszkék lehetünk mindarra, amit elődeink elértek, arra az értékre, amit teremtettek - mondta Nagy István agrárminiszter a Mesterségek Ünnepén tartott kenyérszentelésen a budai Várban. A miniszter hangsúlyozta: az államalapítás ünnepe alkalom arra, hogy számot vessünk, hogy büszkék legyünk arra, hogy milyen országban élünk. A vasárnapig tartó 36. Mesterségek Ünnepén, az ország legnagyobb népművészeti fesztiválján mintegy ezer hazai és külföldi kézműves vesz részt. A díszvendég Dél-Korea, a fesztivál kiemelt témáját a faművességhez kapcsolódó mesterségek adják.