A szervezők mérlegelésére bízza az operatív törzs a rendezvények megtartását - a nap hírei

A helyszíni szervezők mérlegelésére bízza a nemzeti ünnep biztonságos lebonyolításáért felelős operatív törzs a fővárosi rendezvények megtartását. A testület vezetője azt közölte: jelenleg a rendezvények folytatását és megrendezését lehetetlenné tevő körülmények nem állnak fenn. Kovács Zoltán arra kérte a rendezvények szervezőit és résztvevőit, hogy kísérjék figyelemmel az időjárási változásokat. Arról már korábban döntött az operatív törzs, hogy az augusztus 20-i légiparádé elmarad.

Digitális térképpel segítik a mentők a szombati tűzijátékra kilátogatókat. Az Országos Mentőszolgálat honlapján és telefonos applikációjában is elérhető az a térkép, amelynek segítségével megkereshetik a legközelebbi mentőegységet szombaton azok, akiknek elsősegélyre van szükségük az augusztus 20-ai tűzijáték helyszínein. A rendezvények egészségügyi biztosításában az OMSZ mintegy 60 mentőegysége és csaknem 300 mentődolgozója vesz részt, munkájukat a Magyar Vöröskereszt önkéntesei is segítik.

Mintegy nyolc hektáron gyulladt ki az aljnövényzet Budapest 18. kerületében, a tűz lakóházakat is veszélyeztet. Az aljnövényzet mellett bozótok és fák is lángra kaptak. Az oltást nehezítette a hőség és az, hogy a terület tagolt, csak földutakon megközelíthető.

Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás lesz a kínai CATL debreceni akkumulátorgyárának megvalósítása. A világ legnagyobb akkumulátorgyártója második európai üzemét hozza létre Debrecenben 3 ezer milliárd forint értékben. Összesen 221 hektáros területen épül majd fel a kínai cég létesítménye, ezzel mintegy 9 ezer új munkahely jön létre.

Mától nyújthatják be támogatási igényüket a kisbenzinkutak, a kormány azt ígéri, hogy a pénzt még ebben a hónapban megkapják. Már elérhető az igényléshez szükséges elektronikus felület. A kifizetésekre 18,5 milliárd forintot különített el a kormány. A kis töltőállomások literenként 20 forint vissza nem térítendő állami támogatást kapnak az üzemanyagár-stop miatt.

Tilos traktorokkal Budapest belvárosába vonulni – közölte a BRFK. A rendőrség a police.hu oldalon azt írja: a véleménynyilvánítás szabad, Budapest megbénítása továbbra sem. A korábbi szervező újra bejelentette az augusztus 20-ától 31-ig tervezett fővárosi gyűlését. A jogsértések elkövetőivel szemben a rendőrség törvényesen, arányosan és határozottan fel fog lépni.

Stipendium Peregrinum ösztöndíjakat adott át Novák Katalin köztársasági elnök a Sándor-palotában. Ősztől 58 tehetséges magyar fiatal folytathatja vagy kezdheti meg tanulmányait külföldön Európa-szerte, az Egyesült Királyságban és az Egyesült Államokban.

Még szeptember 30-ig igényelhetik a hallgatók a Diákhitel Plusz-t. A Diákhitel Központ arra hívta fel a figyelmet, hogy a kormány korábbi döntése értelmében lett hosszabb a szabad felhasználású, egyszeri 500 ezer forintot jelentő kamatmentes termék igénylési határideje. Továbbra is jelentős az érdeklődés emellett a kedvező kamatozású, szabad felhasználású Diákhitel-1, valamint a továbbra is kamatmentesen igényelhető, felsőoktatási önköltségre felvehető Diákhitel-2 iránt.

A londoni metróhálózat dolgozóinak sztrájkja miatt szinte teljesen leállt a brit főváros föld alatti közlekedése. A munkahelyek biztonságával, a fizetéssel és a nyugdíjakkal kapcsolatos követelések miatt a munkabeszüntetést a vasúti, tengeri és közúti közlekedési szakszervezet szervezte. A felszíni közlekedés sem zajlott zavartalanul, de pénteken újra megindultak a vasúti szerelvények. Szombatra újabb vasutassztrájkot jelentettek be Nagy-Britanniában, eközben a skóciai Edinburgh-ban a szemétszállítók és az újrahasznosítást végző vállalat munkatársai is 11 napos munkabeszüntetésbe kezdtek.

Indonéz közlés szerint az orosz és a kínai elnök is részt vesz a G20 országcsoport őszi csúcstalálkozóján Bali szigetén. A jakartai vezetés meghívta a november 15-én és 16-án rendezendő csúcsra az ukrán elnököt is, jóllehet Ukrajna nem tagja a G20-nak. Volodimir Zelenszkij azt ígérte, részt vesz a találkozón, ha másként nem, virtuálisan. Több vezető viszont korábban azt jelezte, nem vesz részt rajta, ha Vlagyimir Putyin is ott lesz.

Heves harcok dúlnak a dél-ukrajnai Herszon megyében és a Donyec-medencében, Oroszországból csapásokat mértek Szumi és Csernyihiv megyék határmenti területeire. Harkivot és környékét is ismét lőtték az orosz erők. A támadásokban több civil meghalt. Az ukrán vezérkar harctéri helyzetjelentésében azt írta, hogy a harcok leginkább keleten folynak.