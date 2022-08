Hornung Ágnes: már videobeszélgetésben is lehet érdeklődni a családtámogatásokról

Az elmúlt 12 évben számos családbarát intézkedést vezetett be a kormány, a magyar családok nagyon sok helyen érdeklődhettek ezeknek a formájáról, a mostani újdonság, hogy a Családbarát Magyarország központi ügyfélpontjának felkészült munkatársai egy online konzultáció keretében is segítséget nyújtanak – mondta az InfoRádióban Hornung Ágnes családokért felelős államtitkár.

A Teams rendszeren keresztül 45 perces időkeretet lehet foglalni hétfőtől csütörtökig 9 és 15 óra között a csalad.hu/ugyfelpont menüpontban, és online konzultáció keretében is segítenek a szakemberek eligazodni a magyar családtámogatási rendszerben.

"Ez egy videóbeszélgetés, olyan mintha tárgyalóteremben ülnének a családok, de nem kell befáradni az irodába, hanem ezt az ország bármely pontjáról megtehetik, és bármilyen kérdést föltehetnek. Ez azért fontos, mert a harmincötféle támogatási forma egy bonyolult rendszer, és a felkészült kollégák mind a jogszabályi háttérről, mind a szükséges információkról, vagy az elérhető lehetőségekről is tájékoztatják a családokat" – mondta az államtitkár.

Az államtitkár beszélt arról is, hogy az érdeklődők ugyancsak a csalad.hu oldalon használhatják a családtámogatási kalkulátort is, amellyel személyre szabott kalkulációt végezhetnek az elérhető támogatási formákról. A mintegy másfél éve elindított családtámogatási kalkulátorral 35 féle támogatási formáról, már csaknem 170 ezer esetben végeztek részletes számítást a családok.

Hornung Ágnes arra is felhívta a figyelmet, hogy emellett továbbra is működik a Családbarát Magyarország Központ Ügyfélpontjának e-mailben elérhető szolgáltatása, ezenkívül az érintettek rendelkezésére állnak a fővárosi és megyei kormányhivatalok családtámogatási ügyfélszolgálatai és a kormányablakok is, valamint hívhatják a Magyar Államkincstár telefonos ügyfélszolgálatát is, ahol a továbbiakban is tájékoztatást kaphatnak a családtámogatások igénybevételéről.

Nyitókép: MTI/Soós Lajos