Mától nyilvánosak az országgyűlési és nemzetiségi képviselők, valamint a nemzetiségi szószólók vagyonnyilatkozatai – a nap hírei

Szombattól nyilvánosak az országgyűlési és nemzetiségi képviselők, valamint a nemzetiségi szószólók vagyonnyilatkozatai - tájékoztatott az Országgyűlés mentelmi bizottságának elnöke. Hargitai János közölte: valamennyi erre kötelezett határidőre benyújtotta a dokumentumokat.

A kormány szociálpolitikája ellen tüntetnek civilek a parlament előtti Kossuth Lajos téren. A résztvevők aláírásgyűjtést is szerveztek az Európai Ügyészséghez való csatlakozásért, valamint az augusztus 20-ai tűzijáték megtartása ellen.

A lakossági számlák is tartalmazni fogják az augusztustól életbe lépő rezsiszabályok részleteit. A gáz- és áramszámlákon feltüntetik, hogy a rezsicsökkentett díj nélkül mekkora lett volna a fizetési kötelezettség az elszámolt időszakban, és azt, hogy a rezsivédelmi szolgáltatásnak köszönhetően mennyit takarított meg a lakossági fogyasztó.

Továbbra is fenntartható módon zajlik a tűzifa kitermelése - közölte az agrárminiszter. Nagy István hangsúlyozta: Magyarországon, európai léptékben az egyik legnagyobb erdőtelepítési és fásítási programja zajlik. A kormány 2 év alatt 44 ezer hektár új erdő telepítésére adott támogatást. Ez idő alatt 36 ezer sorfát ültettek el több mint 1.400 településen.

A fokozott fakivágás helyett a lakóingatlanok szigetelését nevezte az igazi megoldásnak az energia- és klímaválságra az LMP társelnöke. Kanász-Nagy Máté szerint a szigetelési program több 10 ezer munkahely létrehozásához is hozzájárulna. A szélerőmű-tilalom, valamint a napelem- és a hőszivattyúadó azonnali eltörlését követeli a Párbeszéd. Az ellenzéki párt tiltakozik a magyar erdők kipusztítása ellen is, károsnak nevezve a tűzifaigények biztosításáról szóló kormányrendeletet, amely szerinte veszélybe sodorja Magyarország őshonos erdeit. A Demokratikus Koalíció azt követeli, hogy a kormány terjessze ki a rezsitámogatást a fogyatékkal élő gyermeket nevelő és a fogyatékkal élő családtagról gondoskodó családokra is. Az indoklás szerint a megszorítások, az adóemelések, az infláció és a rezsiemelés tovább ront az amúgy is kiszolgáltatott helyzetben lévőkön.

Elkészültek a Takarmányszállítási támogatás részletei. Erre összesen 3 milliárd forint áll rendelkezésre. Azok a juh, kecske- és szarvasmarha-tartók kaphatnak támogatást, akik igényt nyújtottak be erre, és tavaly csekély összegű segítségben részesültek. A támogatást legfeljebb 35 ezer euró egyéni keretösszegig vehetik igénybe az állattartók.

A MOL csak napi egy tranzakcióval, legfeljebb 50 liter üzemanyag tankolását teszi lehetővé vásárlói részére a kisnyomású kútoszlopain - közölte a hvg.hu kérdésére a vállalat. Gépész László, a Független Benzinkutak Szövetségének elnökségi tagja szerint törvénysértő a korlátozás.

Hétfőtől egy héten át országszerte ellenőrzi a sebességhatárok betartását a rendőrség. A hatóság az Európai Közlekedésrendészeti Szervezetek Hálózatának akciójához csatlakozik a fokozott ellenőrzéssel. A magyar rendőrség az összes mobil traffipaxot is beveti az ország egész területén.

A Balatoni Bringakörhöz csatlakozó 10 kilométeres kerékpárút épül Fonyód és Csisztafürdő között. Az út egy részét mezőgazdasági gépek és gépjárművek is használhatják majd. A beruházást 470 millió forinttal támogatja az állam. Az út várhatóan jövőre készül el.

Fürdési tilalmat rendeltek el a Velencei-tónál, Gárdonyban a Pisztráng úti strandon a határértéket meghaladó szennyeződés miatt. A Velencei-tó további strandjain megfelelő a víz minősége, így fürdőzésre alkalmas.

Tüzérségi lövések érték az ukrajnai háborúban a zaporizzsjai atomerőművet. Ukrán közlés szerint a 6 reaktorból 2 termel -, és nincs radioaktív sugárzás. A közeli Enerhodar város március eleje óta az orosz hadsereg kezén van, az erőműben azonban továbbra is ukrán szakemberek dolgoznak.

Ezentúl Ankara rubelben fizet az orosz földgáz egy részéért – ebben állapodott meg a két ország elnöke. Vlagyimir Putyin és Recep Tayyip Erdogan arról is megegyezett, hogy országaik fokozzák az együttműködést a közlekedés, a mezőgazdaság, a pénzügy és az építőipar területén.

Az Egyesült Államok bekérette Kína washingtoni nagykövetét a Tajvan körüli diplomáciai vita miatt - közölte az amerikai kormány nemzetbiztonsági kérdésekben illetékes szóvivője. John Kirby hangsúlyozta: az Egyesült Államok nem ismeri el Tajvan függetlenségét, ugyanakkor támogatja a szigetnek azt a jogát, hogy fenntartsa demokratikus rendszerét.

Éjjel is folytatódtak az Izrael elleni rakétatámadások, de a katonai szóvivő szerint a Vaskupola légvédelmi rendszer 95 százalékos hatékonysággal működik. Péntek estétől szombat reggelig több mint 160 rakétát lőttek a Gázai övezet katonai szervezetei Izrael felé, Jeruzsálem egyhetes hadműveletre készül.

Horvátországban már 12 halottja van az A4-es autópályán történt buszbalesetnek, 32-en megsérültek, közülük 19-en súlyosan. Egy lengyel rendszámú busz sodródott le az útról Zágrábtól 60 kilométerre északnyugatra. A jármű zarándokokat szállított a bosznia-hercegovinai Mária kegyhelyre.

Továbbra sem fogad el élelmet a néhány napja a Szajnába tévedt és mára veszélyesen lesoványodott fehér delfin. Az állat menekül az őt segíteni kívánó hajóktól, és nem reagál azokra a kísérletekre sem, amelyek megpróbálják visszaterelni a tengerbe.

