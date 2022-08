Elemzők: Inkább az USA-ban releváns problémákra koncentrált Orbán Viktor

Erdélyi Rezső Krisztián, a Nézőpont Intézet elemzője szerint önmagában az, hogy külföldi előadó beszél vagy részt vesz egy-egy panelbeszélgetésben, megszokott dolog. De az, hogy egy kiemelt nyitóbeszédet mond a konferencia első napján, az már kevésbé.

"Ez nyilván magyarázható azzal, hogy az Egyesült Államokban lévő konzervatívok - tehát a Republikánus Párt - most szövetségi szinten ellenzékben vannak a törvényhozás mindkét házában, és az elnököt sem ők adják. Emiatt nyilvánvalóan kíváncsiak arra, hogy egy ekkora államban, mint Magyarország, miként lehetett elérni a konzervatív erők több mint egy évtizede tartó kormányzását. Főleg úgy, hogy folyamatosan, alkotmányozó többséggel választást nyernek."

Orbán Viktor legfontosabb dallasi üzenetének Erdélyi Rezső Krisztián az egységre történő felhívást tartja.

"A világ konzervatív erőinek ugyanis akkor van valódi esélyük az egyébként politikai szempontból nagyon jól szervezett baloldali és liberális politikai pártokkal szemben, hogy ha ők maguk is hálózatba szerveződnek. A másik, amiről talán kevesebbet szoktunk beszélni, az az őszinteség. Az Egyesült Államokban is támadás alatt állnak a konzervatív értékek (az istenhit, a hazaszeretet, a hagyományos családba vetett hit, vagy az abortusz kapcsán az élethez való jog). Arra biztatta Orbán Viktor a jelenlévőket, illetve a televízión keresztül a jobboldali amerikaiakat, hogy merjenek őszintén kiállni azokért gondolatokért, amikben hisznek. Ha például azt hallják, hogy nincs akkora jelentősége a nemzetállamoknak vagy az államoknak, akkor merjenek kiállni és azt mondani, hogy igenis a nemzeti érdek és a nemzetállam fontos."

Az elemző megjegyezte: a beszédnek voltak az amerikaiak számára nagyon áthallásos kijelentései, mint például amikor a kormányfő megemlítette, hogy Magyarországon közbiztonsági értelemben rend és fegyelem van. Ezzel Erdélyi Rezső Krisztián szerint egyfajta receptet próbált adni Orbán Viktor. Bemutatta, hogy Magyarországon ezt a kormányzat úgy csinálja, hogy erősíti a rendőrséget és nem lefegyverzi, ami egy út egy konzervatív irányba - ezzel lehet fenntartani a közbiztonságot, meg lehet állítani a migrációt."

Volt a beszédnek olyan része, ami kifejezetten a magyar hallgatóságnak szólt, megismételte például azt a kijelentését, hogy a négygyermekes anyák adómentessége mellett dolgoznak a háromgyermekes anyák élethosszig tartó adómentességén. A migráció kapcsán is lehetett a Nézőpont Intézet munkatársa szerint érezni, hogy nemcsak az amerikaiaknak üzeni, hogy "ti is meg tudjátok csinálni, hiszen mi is felépítettük azt a falat", hanem itthonra is szólt, üzenve, hogy megmarad az elköteleződés benne.

"Orbán Viktor Európa magányos csillag államának nevezte Magyarországot, ez is egyfajta, bár bújtatott, de a hazai közönségnek is célzott kiszólás volt. Arra utalt, hogy nem fogja a kormányzat feladni az elveit, és ha kell, akkor szembe megy az összes többi európai országgal, hogy megvédje azokat az értékeket, amiket ő fontosnak gondol és amikben hisz."

A Méltányosság Politikaelemző Központ elemzője, Rajnai Gergely szerint Orbán Viktor szövetségeskeresés céljából mondta ezt a beszédet. Próbálta kifejteni, milyen közös kihívások vannak az amerikai republikánusok és a magyar jobboldal előtt. Közös ellenfelekként említette a liberális médiát, a civil szervezeteket, és az elmondottak szerint az ezek elleni közös küzdelem vezethet eredményre. Ehhez adta a miniszterelnök a magyar sikerreceptet, amit át lehetne ültetni Amerikába is., kiemelve a kereszténységet, a családokat és a hagyományos értékeket.

"Ám az is érdekes, hogy miről nem beszélt. Például Magyarországon központi téma most a rezsicsökkentés, ami egy élesebb beavatkozás a gazdaságba az állam részéről, de erről sokkal kevésbé beszélt. Az amerikai konzervatívak között ugyanis kifejezetten kevésbé népszerűek az ársapkák és az ehhez hasonló, piacot korlátozó intézkedések. Próbált tehát az amerikai igények szerint beszélni, hogy szövetségest tudjon találni a republikánusok között."

Az elemző szerint annak, hogy Orbán Viktor a jelentősebb kormányzatok közül 2016-ban elég hamar támogatta Donald Trumpot, de ennek nagyon-nagyon nagy eredménye nem volt Trump elnöksége alatt - értékelt Rajnai Gergely.

"Most szeretné ezt még alaposabban csinálni, és nem csak Trump mellett kiállni, hanem úgy általában a republikánusok mellett, remélve, hogy egy republikánus győzelem esetén előnyt tud szerezni. Nagyon nehéz lesz ez, hiszen a republikánus párton belül sem egyértelmű az, hogy mennyire támogatják. Van olyan ága a republikánus pártnak, ami kevésbé áll ki amellett, amit a magyar modell magába foglal, és van olyan, amelyik igen."

Kérdéses a Méltányosság Politikaelemző Központ elemzője szerint, hogy valójában milyen közvetlen előnyei lehetnek annak, ha a külpolitikát az Egyesült Államokban ismét a jobboldal fogja irányítani. Már csak azért is, mert Amerikában eléggé konfrontatívak Oroszországgal és Kínával szemben is, míg a kormány és a Fidesz elsősorban egy köztes, közvetítő szerepet próbál játszani. Tusnádfürdőn is beszélt erről Orbán Viktor, ám a republikánus fősodor ezt kevésbé szeretné, és sokkal élesebb besorolást várnak a Nyugat mögé.

"Ezért próbálta a miniszterelnök inkább azokra a területekre tenni a hangsúlyt, amik elsősorban belpolitikaiak, ahol hasonlóak a célok és a kihívások véleménye szerint Amerikával" - tette hozzá Rajnai Gergely.

Úgy látja: arra, hogy a megnyitón beszélt Orbán Viktor, figyelt az amerikai politikai média, de ezt nem kell túldimenzionálni.

"Ez a jobboldali aktivisták rendezvénye. A fogadtatás az elsősorban inkább arról szólt, hogy egy fura kommenteket mondó miniszterelnök volt az egyik megnyitója ennek a konferenciának, és a beszéd egész tartalmaz szinte zárójelbe került ehhez képest" - értékelt az elemző.

Meglátása szerint semmi nem volt a beszédben, ami "itthonra" szólt. Rajnai Gergely egyenesen úgy látja, hogy a magyar füleknek nagyon fura módon beszélt Orbán Viktor a magyar modellről.

"Próbálta előadni, hogy ő igazából egy sikres republikánus politikus itt Európa közepén, és ő az igazi mintaadó a republikánusoknak. Miközben Amerikában egész más problémákkal küzdenek. Beszélt például a rendőrség támogatásáról, ami Magyarországon nem egy különösebb probléma. Egyértelműen látszott, hogy végig az Amerikában releváns dolgokról beszélt. Pont azokat a dolgokat, amik Magyarországon elsősorban központi kérdések, azokat háttérbe szorította az Amerikában releváns kérdések érdekében" - zárta értékelését a Méltányosság Politikaelemző Központ elemzője.

