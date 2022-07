A rezsiváltozások miatt olcsóbbá válhatnak a belvárosi lakások

Változásokat hoz az energiafogyasztásban és a lakásárakra nézve a nemzetközi szinten kialakult energiakrízis – derül ki az ingatlan.com összefoglalójából, amelyet a vg.hu közölt,

Balogh László a portál gazdasági szakértője arra hívta fel a figyelmet, hogy azoknál a társasházaknál, amelyeknél egy központi mérőóra méri a gázfogyasztást, a kedvezményes rezsiköltség érdekében augusztus 15-ig a közös képviselőknek jelezniük kell, hogy az épületben hány lakás és nem lakás céljára szolgáló helyiség található. A nagyvárosok belvárosaiban sok iroda, orvosi rendelő vagy épp lakáshotel található. Ha ezek a vállalkozások jövőre már nem élhetnek a rezsicsökkentéssel, akkor az a belvárosi ingatlanárakat is átírhatja.

A jelenlegi szabályok szerint ha egy lakóépületben a lakás céljára szolgáló helyiségek száma meghaladja a nem lakás céljára szolgáló helyiségek számát, akkor a társasház, mint fogyasztó is lakossági áron kaphatja a gázt. Ennek révén a közös helyiségek fűtése és világítása is olcsóbb. Ahol viszont kevesebb a lakás, ott a lakóknak a közös területek fenntartására is többet kell fizetni a közös költségben.

Balogh László szerint érdekes kérdéseket vethet fel, hogy melyik lakás milyen besorolásúnak számít a közműszolgáltatónál, mert ha egy-egy fogyasztóról kiderül, hogy jogosulatlanul kapta olcsóbb áron a gázt,

akkor a világpiaci ár másfélszeresét kell büntetésként kifizetni.

Ha a mikrovállalkozások még jövőre is igénybe vehetik a rezsicsökkentést, az sokat segíthet a versenyképességük megőrzésében. A társasházakban működő lakáshotelek versenyelőnybe kerülhetnek a szállodákkal szemben, hiszen a hagyományos hotelek már most is világpiaci árat fizetnek a gázért és áramért – fejtette ki a szakértő.

Ha viszont nem hosszabbítják meg a mikrovállalkozások rezsikedvezményét, azzal csökken a társasházakban működő lakásirodák, orvosi rendelők és lakáshotelek értéke. Így a belvárosi lakások értéke visszatérhet egy megfizethetőbb sávba, ami kihathat a többi ingatlan értékére is – közölte Balogh László. Ráadásul több befektető dönthet úgy, hogy inkább kedvezményes rezsidíj mellett hosszabb távra adja bérbe az ingatlant lakhatási célra, így pedig az albérletpiacon jöhet árcsökkenés.

Nyitókép: pixabay