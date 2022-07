Gulyás Gergely: Már csak az Európai Bizottságon múlik a megegyezés - a nap hírei

A helyreállítási alapról való megegyezés már csak az Európai Bizottságon múlik, a magyar kormány elfogadta a testület álláspontját a vitás kérdésekben – mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kossuth rádióban. Gulyás Gergely tájékoztatott, hogy a bizottságnak elküldött válaszban mind a négy olyan területen, ahol a testület előrelépést várt, elfogadták a bizottság álláspontját. Függetlenül attól, hogy egyetértenek-e vele vagy sem. A Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint a kérdések jelentősége lényegesen kisebb annál, hogy Magyarország megkapja-e azokat a pénzeket, amelyek az uniós szabályok szerint járnak.

Több szempontból is nagyon érzékenynek nevezte a jelenlegi üzemanyag-ellátási helyzetet a Mol magyarországi operatív működésért felelős ügyvezető igazgatója. Ratatics Péter a Portfolio-nak hangsúlyozta: pillanatnyilag nincs üzemanyaghiány, de semmi nem garantálja, hogy ez így is marad. A nehézségek között említette, hogy a hazai import jelentős része kiesett, a nyár pedig egy kiemelt forgalmú időszak, 30-40 százalékkal nő a kereslet. Az ügyvezető igazgató elmondta azt is: komolyabb fennakadás vagy műszaki hiba esetén a stratégiai készletekre kell majd támaszkodni, amelyek szintén végesek.

Felülvizsgálja a Fertő-tóhoz tervezett beruházást a kormány. Erről az Építési és Beruházási Minisztérium tájékoztatta az RTL Híradót. A Portfolio azt írja: a Fertő-tó érintett természetvédelmi területét évekkel ezelőtt lezárták, kivágták a nádast, és 45 milliárdért szállodát, focipályát és apartmanházakat terveztek, de pénzhiány miatt nem folytatják az építkezést. A beruházásért felelős állami cég, a Sopron-Fertő Turisztikai Nonprofit Zrt. közbeszerzése eredménytelen lett. A Magyar Tudományos Akadémia, a világörökségvédelemért felelős Unesco, és az Európai Bizottság is ellenezte a beruházást, a Greenpeace most is azt reméli, nem fog megvalósulni.

Szabó Rebeka országgyűlési képviselőt és Tordai Bence frakcióvezetőt választotta meg a Párbeszéd tisztújító kongresszusa a párt társelnökeivé. A két korábbi társelnök, Karácsony Gergely főpolgármester és Szabó Tímea országgyűlési képviselő nem indult újra a posztért. A választás után Szabó Rebeka azt mondta, a párt megerősítette azt a hitvallását, hogy foglalkozni kell a fenntarthatósággal és a környezeti problémákkal. Bejelentette, hogy az európai parlamenti választásra való felkészülés jegyében hamarosan felvételüket kérik az európai zöld pártcsaládba. Tordai Bence azt mondta: a megválasztott elnökségnek az lesz a feladata, hogy a következő két évben megerősítse a zöld pólust és megerősítse a Párbeszédet mint pártot.

Határozati javaslatot nyújtott be az LMP arról, hogy egy adott településtől már 1,6 kilométerre is lehessen szélerőművet telepíteni. Ungár Péter, az ellenzéki párt frakcióvezetője felidézte: 2012 óta nem létesült új szélerőmű az országban, mivel a kormány korábbi döntése értelmében egy település 12 kilométeres körzetében nem lehet szélerőművet telepíteni, így Magyarországon nincs olyan hely, ahová szélturbinát el lehetne helyezni. Az ellenzéki politikus azt mondta: az Európában szigorúnak számító lengyel szélenergia-szabályozás 1,6 kilométeres körzetben jelöli meg a szélerőmű telepítését egy adott településhez képest, az LMP is ezt a távolságot jelölte meg határozati javaslatában és bíznak abban, hogy a javaslat elnyeri az Országgyűlés támogatását.

A Demokratikus Koalíció szerint hiába tagadta a kormány, a kisadózókat is elérte a megszorítás. Az ellenzéki párt közleménye felidézi, hogy a Magyar Nemzetnek adott interjújában Parragh László, a Kereskedelmi és Iparkamara elnöke beszélt arról, hogy a tervek szerint többet kell majd fizetni a katás adózás után. A DK szerint ez újabb bizonyítéka annak, hogy a kormány kizárólag adóemelésben és megszorításokban tud gondolkozni, az emberek érdekeit pedig semmibe veszi.

Vizsgálatot indított a berlini rendőrség a kormányzó Szociáldemokrata Párt parlamenti frakciójának egy rendezvényével kapcsolatban, ahol a hírek szerint több embert kábíthattak el úgynevezett K.O.-cseppekkel. A rendőrség arról számolt be, hogy öt érintettről tudnak, elsőként egy 21 éves nő panaszkodott rosszullétre, szédülésre és emlékezetkiesésre, tünetei miatt kórházban is kivizsgálták. Összesen kilenc résztvevő jelezte, hogy hasonló tünetei voltak a rendezvény után - többségükben nők az érintettek. A rendezvényen mintegy ezer ember vett részt, a párt számos képviselője mellett Olaf Scholz kancellár is jelen volt. A rendőrség súlyos testi sértés gyanújával nyomoz ismeretlen tettes ellen.

Kanadai-iráni film nyerte a fődíjat Karlovy Varyban. Sadaf Foroughi iráni rendező Summer with Hope című alkotásának ítélték oda a nemzetközi filmfesztivál fődíját, a legjobb filmnek járó Kristályglóbuszt. A díjnyertes dráma egy gyermek küzdelmeit, vívódásait mutatja be. A kilencnapos filmszemle zárógáláján Geoffrey Rush ausztrál színész Kristályglóbuszt kapott a világ filmművészetét gazdagító rendkívüli munkásságáért. Benicio del Toro puerto rico-i színész és producer a fesztivál elnökének díját kapta.