Apad a Balaton

A vízügyi adatok szerint naponta akár egy centiméternek megfelelő vízmennyiség is elpárolog a tóból. A szakemberek szerint a vízminőségre ennek nincs hatása – adta hírül az ATV.

Lombár Gábor, a Balatoni Szövetség elnöke arról tájékoztatta a csatornát, hogy volt egy kezdetleges algavirágzás, de ez a víz- és légmozgásnak köszönhetően elmúlt és jelenleg nem áll fenn az algásodás veszélye.

Mint azt hozzáteszik, a Balaton szintje, ha nem kap csapadékot, augusztus közepére 60 centiméteres szintig is apadhat, akkor pedig a sekély részeken zátonyok is kialakulhatnak.

Mindeközben a hőség hatására már nemcsak a legnépszerűbb strandok teltek meg, hanem egyre többen vannak a kisebb vidéki fürdőkben is. Kiapadt a horgásztó Sokkal látványosabb következménye van a hőségnek a riport szerint a Baranya megyei Bicsérd közelében levő horgásztónál. Itt a víz teljesen eltűnt a mederből. A halak is elpusztultak, a maradék néhány négyzetméternyi víz már kevés volt ahhoz, hogy életben maradjanak.



„A tóba is több mint két éve nem érkezett víz. Ez a Mecseken jelentkező csapadék mennyiségével, illetve az ott lévő források, patakok eltűnésével indult, illetve a környéken a kutak elmentek, ez vezetett ehhez a környezetvédelmi tragédiához” – Mondta Vér József polgármester.

Nyitókép: Remedios/Getty Images