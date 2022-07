Ferenc pápa: legyen béke már! – a nap hírei

A külgazdasági és külügyminiszter szerint a jövőben azok az országok lesznek biztonságban, amelyek saját maguk is elő tudják állítani az elfogyasztott energiát. Szijjártó Péter a Kossuth rádióban úgy fogalmazott: éppen ezért továbbra is folyamatosan gyorsíttatják paksi beruházást, hogy 2030-ra az új blokkok kereskedelmi használatba állhassanak, mert akkor az ország, a napenergia-beruházásokkal együtt, nagyon közel lesz az önellátáshoz a villamos energia területén. A külügyi tárca vezetője szólt arról is, hogy Magyarország délről továbbra sem engedi be az illegális bevándorlókat, szigorúan védi a határait, ezért szükség van határvadász egységek létrehozására. Szijjártó Péter fontosnak nevezte, hogy a NATO a keleti mellett a déli kihívásokra is figyeljen, ahol egyre súlyosabb problémát jelent a terrorfenyegetés. Azt mondta: az ukrán gabona hiánya miatt feltételezhető éhínség következtében a migrációs hullámok példátlan megnövekedésére is számítani lehet.

Ebben a hónapban érkezik az évközi nyugdíjemelés. Mintegy 2,5 millióan kapnak együttesen 184 milliárd forint pluszjuttatást. A januártól júniusig terjedő, visszamenőlegesen járó emelést az érintettek egy összegben, az aktuális, július havi emelt nyugdíjukkal együtt kapják meg. Tállai András, a Pénzügyminisztérium parlamenti államtitkára tájékoztatott, hogy akik bankszámlára kapják az utalást, azok július 12-én kapják meg az összeget, postai úton a szokásos naptári napon viszi a postás a megemelt nyugdíjat.

A Duna Menti Regionális Vízmű tájékoztatása szerint teljes szolgáltatási területükön, minden háztartásban folyik a víz a csapokból. A folytatódó hőség miatt azonban továbbra is érvényben maradnak a több mint tíz Pest megyei települést érintő vízkorlátozási intézkedések. Kérik a felhasználókat a felelős ivóvízhasználatra, segítve ezzel a szolgáltatás fenntartását. A vízkorlátozással érintett települések: Solymár, Pilisszentiván, Pilisborosjenő, Pilisvörösvár, Pilisszentkereszt, Budakalász, Pomáz, Szentendre, Pilisszántó, Üröm és Csobánka.

Magyarországnak van elegendő vize, de nem mindegy, hogy a vízkészlettel hogyan bánunk – jelentette ki a technológiai és ipari miniszter Győrben. Palkovics László, a Víz, amit akartunk elnevezésű ünnepségen azt mondta: a Szentendrén és Solymáron kialakult vízellátási gondokat technológiai probléma okozza, nem az, hogy nincs elég víz. A tárcavezető ismertette a tavaly indult Insula Magna programot is. A program célja, hogy a Szigetköz ökoszisztémája olyan legyen, mint az 1800-as évek elején volt.

Német mintára minden közösségi közlekedési eszköz használatára jogosító klímabérlet bevezetését kezdeményezi az LMP - mondta a párt frakcióvezetője. Ungár Péter közölte: elképzelésük szerint a közösségi közlekedésre ösztönző, így az energiaválság megoldását segítő bérlet havonta 5000 forintba kerülne. Az erről szóló javaslatot jövő héten nyújtják be az Országgyűlésnek - tette hozzá. A politikus kifogásolta, hogy bár korábban kormányzati szereplők kedvezően nyilatkoztak a klímabérlet bevezetéséről - mégsem történt semmi az ügyben.

A Demokratikus Koalíció szerint az ellenzéki vezetésű önkormányzatokat és azok intézményeit akarja lehetetlen helyzetbe hozni a kormány azáltal, hogy kivonta őket a rezsicsökkentés alól. Az ellenzéki párt fővárosi polgármesterei a Facebookon beszéltek erről. A XVIII. kerület vezetője szerint a városrész energetikai kiadásai 730 millió forinttal emelkednek - az infrastrukturális és szociális fejlesztések kárára. A XV. kerületben egy orvosi rendelőt nem tudnak befejezni, míg a III. kerület polgármestere, azt mondta, hogy a döntéssel egymilliárdot veszít kerület. Újbudán 2 milliárd forint esik így ki a kasszából – állítja a városrész vezetője. Niedermüller Péter, VII. kerületi polgármester szerint politikai boszorkányüldözést folytat a kormány, ami 570 millió forintot vesz ki a kerület zsebéből.

Adamik Lajos első magyarként vette át az Osztrák Állami Műfordítói Díjat Bécsben, a Literaturhausban - közölte a Kalligram Kiadó. Az osztrák kulturális minisztérium az osztrák irodalom más nyelvre történő átültetéséért ítélte a díjat. Az Ausztriában a műfordítás terén legmagasabb elismerésként számon tartott díj indoklásában a zsűri Adamik Lajos kivételes tehetsége mellett a fordító filológiai pontosságát emeli ki.

A világnak békére van szüksége, az ukrajnai válság megoldása a politikai vezetők bölcsességét teszi próbára - jelentette ki Ferenc pápa a Szent Péter téren mondott beszédében. A katolikus egyházfő hangoztatta, továbbra is imádkozik, hogy béke legyen Ukrajnában és a világ egészében. Arra kérte a politikai élet és a nemzetközi szervezetek vezetőit, lépjenek fel azokkal az irányzatokkal szemben, melyek a konfliktust és a szembenállást erősítik. Az apostoli palotának a Szent Péter térre néző ablakából elhangzott pápai beszédet csaknem tizenötezren követték a helyszínen a Vatikán közlése szerint.

Lövöldözés volt egy koppenhágai bevásárlóközpontban, a dán rendőrség szerint több embert is meglőttek. A rendfenntartók nagy erőkkel vonult ki az Amager városrészben található plázához. Egyelőre nem tudni a sérültek számát, illetve azt sem, hogy vannak-e halottak. A lövöldözéssel összefüggésben egy gyanúsítottat őrizetbe vettek. A helyi sajtóban megjelent felvételeken állig felfegyverzett rendőröket lehetett látni és a bevásárlóközpontból menekülő embereket.