Nem mindegy, miből mennyi van az útipoggyászban

Amennyiben valaki az Európai Unió tagállamai között utazik, akkor alapesetben a saját célra vagy ajándékba vásárolt termékek ki- és behozatalára nem vonatkoznak korlátozások – tájékoztatta az InfoRádiót Némedi-Varga Éva, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Csongrád Csanád Megyei Adó- és Vámigazgatóságának pénzügyőr alezredese, vámigazgatási referense. Vannak azonban természetesen olyan áruk, úgymint a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok, a gyógyszerek, a vadászfegyverek, az alkohol- és dohánytermékek, illetve a háziállat utaztatása, amik érthető módon korlátozáshoz, illetve különböző engedélyhez, mint például a Cites-engedélyhez kötöttek.

A legjellemzőbb szállítási kategória a jövedéki termékeké. Az EU-n belül alkohol-, cigaretta- és üzemanyag szállításához nem szükséges külön engedély, de mennyiségi korlátozások fennállnak. Magánszemély nem gazdasági célra, adómentesen, csak a kereskedelmi mennyiség alatti jövedéki terméket szállíthat. Ez termékcsoportonként eltérő: kereskedelmi mennyiségnek számít például 800 szál cigaretta, 200 szivar, 110 liter sör vagy például 90 liter bor és pezsgő.

Behozható és kivihető a magángépjármű, illetve motorkerékpár gyári üzemanyagtartályaiban lévő üzemanyagon kívül szabványos kannában 10 liter üzemanyag.

Némedi Varga Éva hozzátette, hogy az EU-n kívül azonban részletesebbek és szigorúbbak a szabályok – ezekről a NAV hivatalos honlapján lehet tájékozódni.

Itt is talán a jövedéki termékekre vonatkozó szabályok a legfontosabbak, azon belül is az alkoholra és a cigarettára. Az Európai Unión kívülről 17 éves kor felett légi úton például 200 szál cigaretta hozható be, míg egyéb módon, például közúton, csupán

40 szál cigaretta, 16 liter sör, 4 liter bor hozható be vám- és adómentesen.

Alkohol és dohánytermékek kivételével különféle áruk légi úton 430 euró, egyéb módon 300 euró értékben hozhatók be vám- és adómentesen.

Tizenöt év alatti utasoknál az utazás módjától függetlenül ez a felső érték 150 euró.

A NAV vámigazgatási referense kiemelte, hogy a készpénzre is figyelni kell az utazások során, ugyanis minden olyan, az EU külső határait átlépő utas, akinél 10 000 euró vagy ennél több készpénz, vagy ennek megfelelő összértékű készpénz-helyettesítő eszköz van, köteles azt írásban egy formanyomtatványon bejelenteni annál a vámhatóságnál, ahol az unió területére be- vagy onnan kilép.

Nyitókép: Pixabay