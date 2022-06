Intelmek és jó tanácsok hőhullámok idejére

Hőhullámok idején – a védekezés szempontjából – az elsődleges feladatunk az izzadással elveszített folyadék pótlása, továbbá a környezetünk ideális hőmérsékleten tartása; ez a két szempont határozza meg a védekezést – mondta Páldy Anna.

Előbbi szempontjából az NNK főként a sima és az ásványvizet ajánlja, továbbá az alkoholmentes italok közül a gyümölcsleveket, de tanácsuk szerint fogyaszthatunk gyümölcsöket, amiket meg lehet sózni. Nem javallott viszont a magas cukortartalmú üdítő, a tömény alkohol és kávé, a sör- és borfogyasztással pedig óvatosan kell bánni – emelte ki a szakértő.

A másik fontos feladat, hogy hűtsük a környezetünket, a lakásunkat és munkahelyünket egyaránt. Ennek során élhetünk a hagyományos védekezési módokkal, mint a napközbeni besötétítés, de célszerű a fölösleges elektromos készülékeket is kikapcsolni. Ventilátorokat is használhatunk, elsősorban nedves fajtákat, miután a simák szárítják a levegőt, hozzájárulva a saját szervezetünk kiszáradásához is.

A Nemzeti Népegészségügyi Központ a légkondicionáló berendezést „szükséges rosszként” tartja nyilván,

a használatakor kiemelten fontos a megfelelő hőmérséklet beállítása. A WHO ajánlása alapján a külső és a belső hőmérséklet között ne legyen nagyobb különbség, mint 10 Celsius-fok. „7-8 fok már elegendő hűvös hőérzetet tud előállítani a belső környezetben” – tette hozzá Páldy Anna.

A legveszélyeztetettebbek

Hőhullámok idején elsősorban a csecsemők és kisgyerekek vannak kitéve fokozott kockázatnak, az ő hő-, illetve vízháztartásuk ugyanis nagymértékben különbözik a felnőttekétől, és könnyebben kiszáradnak – mondta el a szakértő –, ezért esetükben fokozottan kell figyelni a folyadékpótlásra. Arra is felhívta a figyelmet, hogy pici babákat ne tegyünk ki magas hőmérsékletnek, ahogyan tűző napnak se.

A következő kockázati csoport az idősek köre, elsősorban a 65 év fölöttiek, akik sok esetben már valamilyen krónikus betegségben szenvednek.

Nagy rizikót hordoznak magukban a keringési, légzőszervi és az anyagcsere-betegségek, és külön kiemelendő a cukorbetegség

– sorolta Páldy Anna. Számukra az NKK egyebek mellett azt javasolja, hogy a nagy melegben tartózkodjanak hűvösben és ne végezzenek intenzív fizikai munkát, a bevásárlásokat pedig vagy kora reggelre vagy késő estére időzítsék.

Az úgynevezett kitartó sportok űzése a fiatalabbaknak sem tanácsos, a kerékpározás, a futás vagy akár a teniszezés legfeljebb a reggeli órákban, gondoskodva a folyadékpótlásról, illetve a szervezet hűtéséről. Páldy Anna arra is felhívta a figyelmet, ha hosszabb utazásra megyünk, vigyünk magunkkal mindig megfelelő mennyiségű, legalább egy-két liter vizet. Továbbá, ha megállunk és kiszállunk, akkor

soha ne hagyjunk gyereket, felnőttet vagy kedvenc állatot a bezárt gépkocsiban,

hiszen az a tűző napon nagyon gyorsan felmelegedhet 50-60-70 fokra is, ami a bent tartózkodó számára végzetes is lehet.

Nyitókép: MTI/Rosta Tibor