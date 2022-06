Egyre meghatározóbb az apák szerepe – vasárnap őket ünnepeljük

A kezdeményezés az Egyesült Államokból ered, Magyarországon 1994-ben honosodott meg az ünnep, amit június harmadik vasárnap tartunk, és bár még nem annyira elterjedt, mint az anyák napja, azért egyre többen ünneplik.

Fűrész Tünde, a KINCS elnöke kiemelte: az elmúlt évek tapasztalata azt mutatja, hogy a korábbi hagyományos hozzáállás, miszerint az apának csak az a szerepe, hogy kenyérkeresőként vegyen részt a család életében, kevésbé jellemző, és egyre inkább fontossá vált, hogy az édesapák aktívan részt vegyenek a család életében, a mindennapokban, és a gyermekek nevelésében is minél inkább kivegyék a részüket.

Minden kutatás azt mutatja, hogy

a férfiak szempontjából is fontos, hogy részt vevő, családcentrikus apaként éljenek

– emelte ki Fűrész Tünde, aki szerint ebből a szempontból jó tendenciák láthatók Magyarországon. Egyrészt ma már sokkal több gyerek születik házasságban – 2015-ben a 52 százalékuk, ma a 70 százalékuk –, másrészt csökkent az egyszülős családok száma, valamint a válás is kevesebb, 2010-hez képest harmadával. Tehát egyre több gyerek tud úgy felnőni, hogy az édesanyja és az édesapja is jelen van az életében.

Egyre több adat látszik arra vonatkozólag is, hogy az édesapák sokkal aktívabban jelen vannak a család életében, mint korában. Mára például 60 százalékra emelkedett a apás szüléseknek a részaránya. Fűrész Tünde arra is felhívta a figyelmet, hogy az elmúlt tíz évben a gyermekgondozási időszakban is megnőtt az édesapák részaránya, hiszen Magyarországon nekik is jár a gyed, illetve gyes.

A KINCS elnöke megismételte, minden kutatásukból visszaigazolódik, hogy egyre meghatározóbb szerepük van az édesapáknak a család életében, a gyerekek nevelésében, egészen a szülés pillanatától. Az is látszik, hogy a gyermekek kapcsolata is erős általában az édesapákkal. Olyannyira, hogy a Kopp Mária Intézet egyik felmérése szerint a felnőttek 62 százaléka, akiknek él az édesapja, minden nap beszélnek, vagyis az apa–gyermek viszony nemcsak gyermekkorban, hanem felnőtt korában is – tulajdonképpen a magyarok többségénél – erősnek mondható.

