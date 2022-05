A Városligetben találhat otthonra az új cirkuszművészeti központ

A Nemzeti Cirkuszművészeti Központ részeként megépülő Baross Imre Artistaképző Intézet elhelyezését célzó projekt előkészítését már jó ideje halogatják, a beruházás támogatási szerződését és határidőket is többször módosították. A Népszava közben megtudta, hogy az Állami Számvevőszék jelentős állami beruházásokról szóló ellenőrzés-sorozatának legújabb részéről készült májusi jelentése szerint a megvalósítás megalapozását szolgálná, ha készülne egy fenntartási és üzemeltetési modell az intézetről, illetve egy költség- és időkalkuláció a projektről. Csakhogy a magasépítési munkák elvégzéséről még nem született döntés – jegyzik meg.

Tehát elképzelhető, hogy a háttérben a projekt leállítása vagy átköltöztetése állhat. A napilap hivatalosan meg nem erősített információi szerint a Nyugati pályaudvar mögötti helyszínt már a döntéshozók is elvetették. B tervként azonban továbbra is élhetett a városligeti épület átépítése, aminek egyik jele az állatkert területén lévő új lovarda megvásárlása – teszik hozzá emlékezetve, hogy építésére még Persányi Miklós kerített pénzt a régi lovashagyományok felelevenítésének hívó szavával, bár végül nem igazán találta meg a szerepét. Talán ezért mondott le róla olyan könnyen a fővárosi önkormányzat, ami most a biodómot is átadná az államnak, mert nincs pénze a befejezésre – jegyzik meg.

A Népszava felidézi, a lovarda állami átvételről szóló ajánlat egy nagyobb csomag – a színházakról és a kulturális támogatásról szóló megállapodás – részeként érkezett akkoriban a fővároshoz. Így aztán elképzelhető az is, hogy az új cirkuszművészeti központra, biodómra és állatkertre vonatkozó kérés is egy nagyobb alku része lesz. Bár a fővároshoz egyelőre nem érkezett ilyen megkeresés. A lap szerint egyébként itt jön a képbe az új beruházási miniszter szerepe, Lázár János, aki ígéretet tett a tervezett, de még el nem kezdett fővárosi beruházások áttekintésére. Megjegyzik, kancelláriaminiszterként a Nyugati mögötti terület parkosítása volt az egyik szívügye.

Nyitókép: MTVA/Bizományosi: Róka László