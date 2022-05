Mégsem kizárólag magyar rendszámú autók tankolhatnak árcsökkentett üzemanyagot - a nap hírei

Mégsem kizárólag a magyar rendszámú autók tankolhatnak árcsökkentett üzemanyagot. A Magyar Közlönyben éjszaka megjelent kormányrendelet értelmében 480 forintos literenkénti áron lehet megtankolni azokat a külföldi rendszámú járműveket is, amelyeket olyan országban helyeztek forgalomba, ahol szintén van hatósági ár, és az a magyar autósokra is vonatkozik. A környező országok közül ez a szerb és szlovén rendszámú autókat érintheti. Az éjszaka megjelent rendelet azt is tartalmazza hogy ezentúl a kútoszlop kijelzőjén a piaci árat kell megjeleníteni, és a fizetéskor kell alkalmazni a hatósági árat. Ha a benzinkutas nem biztos abban, hogy a vevő valóban magyar járműbe tankolt, elkérheti a forgalmit.

Az üzemanyagár-stop legújabb szabályainak módosítását sürgeti a Független Benzinkutasok Szövetsége. A miniszterelnöknek írt levelükben egyebek mellett azt kifogásolják, hogy kevés időt kaptak a felkészülésre, a rendelet pedig több kérdést nem szabályoz. Nem világos, hogy hogyan és mennyiért tankolhatnak például kannába, rendszám nélküli robogóba vagy fűnyírótraktorba. Egri Gábor elnök arra is felhívta a figyelmet, hogy a benzinkutasok nem tudják ellenőrizni, hogy a felmutatott forgalmi eredetiségét vagy érvényességét, de attól is tartanak, hogy az elégedetlen autósok haragja a töltőállomások munkatársain csapódik le.

A kormány célja, hogy válságálló gazdaságot építsen, ezért a költségvetési hiányt 3,5 százalékra, az államadósság szintjét 73,8 százalékra javítja jövőre – közölte a pénzügyminiszter. Varga Mihály megerősítette, hogy a Költségvetési Tanács már megkapta véleményezésre a jövő évi költségvetés tervezetét. A büdzsét júniusban tárgyalhatja a parlament. Gulyás Gergely közölte, hogy 2023-ban 68 ezer milliárd forintos GDP-vel, 4,1 százalékos növekedéssel, és 5,2 százalékos inflációval számol a kormány.

Nem lesz radikális irányváltás az egészségügyben, finomhangolás várható az elmúlt 1 év tapasztalatai alapján – mondta az egészségügyért felelős államtitkár az orvosi kamara kongresszusán. Takács Péter közölte: azt tervezik, hogy a nyár közepéig minden stratégiai anyaggal elkészülnek, és megküldik a kamaráknak és érdekképviseleteknek, hogy a nyár hátralévő részében egyeztessenek velük erről. Azt ígérte, hogy minden stratégiai kérdést csak a szakmai szervezetekkel történt egyeztetés után visznek a kormány elé. Hozzátette: a stratégiai irányítás marad az egészségügyi államtitkárságnál, míg az operatív irányítás az Országos Kórházi Főigazgatóságnál, ahogy az elmúlt 1,5 évben is volt.

Az egész gazdaság számára károsnak tartja a reklámadó újbóli bevezetését a Magyar Reklámszövetség. Úgy vélik, hogy a gyengülő makrogazdasági környezet és a bejelentett szektoriális különadók már önmagukban rontják a reklámipar teljesítményét. Holott a reklámipar a gazdaságot erősíti, annak visszafogása kontraproduktívan hat a gazdasági stabilizációra, a gazdasági fejlődésre és GDP-re. A reklámszövetség szerint a reklámadó a tartalom-előállítással foglalkozó hazai médiavállalatokat várhatóan még előnytelenebbül érinti majd, mint a globális hirdetési platformokat

Országos hatáskörű közlekedésszervezőként megalakult a Nemzeti Közlekedési Központ. Az új szervezet feladata a MÁV-Volán-csoport, a GYSEV és más szolgáltatók közszolgáltatásainak megrendelése az állam nevében, a közösségi közlekedési menetrendek összehangolása, a tarifarendszerek egységesítése. A Technológiai és Ipari Minisztérium közleménye szerint a kötött pályás fejlesztések stratégiai tervezése is az NKK-hoz tartozik, amely a beruházások megvalósításában az Építési és Beruházási Minisztérium szakmai partnere lesz. A társaságot átmenetileg a szakterületi államtitkár, Vitézy Dávid vezeti, az új vezérigazgatót egy hónapon belül kinevezik.

A paksi atomerőmű bővítése mellett a napenergia-beruházások felgyorsítását tervezi Magyarország - közölte Delhiben a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter hozzátette: a cél, hogy 2030-ra a magyar villamosenergia-előállítás 90 százaléka már karbonsemleges legyen. Azt is közölte: Magyarország csatlakozott az indiai, francia alapítású Nemzetközi Napenergia Szövetséghez.

Az ukrajnai háborúról, az energia- és az unió védelmének kérdéséről tárgyalnak hétfőn a tagállamok vezetői rendkívüli csúcstalálkozójukon. Meghívólevelében Charles Michel az Európai Tanács elnöke úgy fogalmazott, hogy továbbra is nyomást fognak gyakorolni Oroszországra. A vezetők az ukrán újjáépítéshez kapcsolódó támogatásokról is tárgyalnak majd. Az uniós csúcson napirenden lesz az energia kérdése is, illetve az energetikai átállás felgyorsítása. Megvitatják azt is, hogyan lehetne segíteni Ukrajnát abban, hogy mezőgazdasági termékeit az uniós infrastruktúra segítségével exportálja.

Az ukrán elnökkel egyeztetett telefonon az olasz kormányfő - közölte a római miniszterelnöki hivatal. Volodimir Zelenszkij elnökkel mindenekelőtt a világ legszegényebb országait fenyegető élelmiszerválság veszélyéről beszélt Mario Draghi. Mérlegelték továbbá az ukrajnai gabonaexport újraindításának lehetőségeit. Sajtóbeszámolók szerint mintegy 22 millió tonna búza áll az Ukrajna silóiban, ami az ország búzaexportjának felét teszi ki, de a tengeri kikötők orosz blokádja miatt nem tudnak elindulni.

