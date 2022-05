Veszélyben sok magyar autós kocsija

“Komolyabban olyan négy éve indult el, de brutális szintűvé a Covid-járvány hatásai tették, nagyjából 2020 őszétől” – mondta a vezess.hu-nak Vezda László, az autóvadászok alapítója. A dízelbotrány utóhatásaként felpörgött világszerte a benzines és a benzines-hibrid járművek gyártása, ezek katalizátoraiba pedig olyan ritka nemesfémek kerülnek gyárilag, amiből korlátos a természetből kinyerhető mennyiség. Platinából, de főleg palládiumból és ródiumból évente mindösszesen pár száz tonnát bányásznak a bolygó egészén.

Emiatt az autógyártókat kiszolgáló fémipari konszernek mindig is vásároltak Európa több pontján leselejtezett katalizátorokat, hogy a bennük lévő ritkafémeket újra lehessen hasznosítani. Ezek jó esetben legálisan kerültek hozzájuk, pár éve azonban a korábbinál is nagyobbá vált az igény, erre reagált a feketepiac is. Ma minden korábbinál nagyobb a fémipar és a járműgyártás igénye az újrahasznosítható ritka nemesfémekre.

A katalizátor a személyautók alatt húzódó kipufogórendszerek része a motor és a jármű faránál kikandikáló csővég között. A benne lévő nemesfémek feladata a motorból távozó gázok kémiai úton történő tisztítása. Meglehetősen egyszerű a vandálok dolga. A sima személyautókat egy átlagos emelővel feljebb emelik, aláfekszenek, majd a katalizátorokat (akár autónként kettőt) csővágóval vagy fűrésszel levágják a két végükön hozzájuk rögzített, csukló vastagságú kipufogócsövekről. Az amatőrök 10 percig is elbajlódhatnak ezzel, a profik 2-3 perc alatt végezhetnek az emeléssel együtt.

Gyakran éjszaka, elhagyatott utcákban állnak neki a lopásnak,

elég sok ilyen bűncselekményről lehet hallani évek óta.

Az alkatrészek piaci árát a katalizátorokban lévő nemesfémek mennyisége és az állapota befolyásolja, de minden modell esetén megvan a piaci ár. Aki közvetlenül a nagykereskedőhöz viszi, ennél akár többet is kaphat értük. Egyesek már alapból beleírják a hirdetésükbe, hogy “bűncselekményből származót nem veszek”.

A meglopott járműtulajdonosok maguk is fellépnek vásárlóként, és a piacon egy-egy katalizátorért bezsebelhető összegnél sokkal többe kerül a pótlásuk, 200 ezer forinttól akár 800 ezerig is emelkedhet.

A rendőrség nem válaszolt arra a kérdésre, hogy hány katalizátorlopással kapcsolatos ügyben indítottak eljárást az elmúlt három évben.

Nincs semmiféle egyéni azonosító jel a katalizátorokon, ezért a lopástól számítva követhetetlen és beazonosíthatatlanok, és a védekezés sem könnyű. Nyilván megkönnyítik a bűnözők dolgát az éjszakára elhagyatott, kamera nélküli utcákban parkoló személyautók. Egyik lehetséges megoldás az emelésérzékelős riasztó, mert az átlagos hasmagasságú személyautókat mindenképpen meg kell emelni a lopáshoz. A kgfb nem fizet a lopott katalizátorra, a casco még szóba jöhet a járműtulajdonosának megnyugtatására.

Nyitókép: Pixabay