Fontos változás jön a budapesti parkolásban

Már a főváros által fenntartott, fizetős P+R parkolók is elérhetők a magyar fejlesztésű Parkl mobilapplikációban. A mintegy 120 ezer felhasználóval rendelkező piaci szolgáltató és a Budapest Közút Zrt. együttműködésének köszönhetően a társaság üzemeltetésében lévő, díjfizetés ellenében használható P+R parkolók a továbbiakban parkolócédula és készpénzes fizetés nélkül is használhatók. A parkolóba való behajtás, valamint a parkolás befejezésével a sorompón való kihajtás és a fizetés is a mobilapplikáción automatikusan történik a regisztrált bankkártyával – közölte a Budapesti Közlekedési Központ.

Most egy hétig ingyenesen lehet kipróbálni az új rendszert: május 23. és május 29. között a Budapest Közút Zrt. által üzemeltett alábbi P+R parkolók díjmentesen használhatók az alkalmazással.

Örs vezér tere P+R

Pillangó utca P+R

Újpest-Városkapu P+R

KÖKI Terminál P+R

Kőbánya-Kispest P+R

Hűvösvölgy P1 P+R

Az ingyenes Parkl alkalmazás letölthető az App Store-ból és a Google Play Store-ból.

Nyitókép: BKK