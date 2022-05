Ismét Budapesten morog a híres Bengáli

N18-as nosztalgiajárat indul május 14-én, szombaton a Szent János Kórház–Széll Kálmán tér–Krisztina körút–Szent Gellért tér–Bartók Béla út–Csóka utca útvonalon. „A Városmajor árnyas fái közül a csodás panorámájú Duna-partra ér ki ez a járat, majd Kelenföldön egészen a Csóka utcáig szállítja az utasokat” – fogalmaz sajtóközleményében a Budapesti Közlekedési Központ.

A korábban Budapesten is közlekedő, de az elmúlt évekig a vidéki nagyvárosok jellemző típusú villamosa az FVV „Bengáli” 1233-as pályaszámú villamos, amelyet most hétvégén kipróbálhatnak a fővárosban. Az N18-as járat havonta egyszer közlekedik majd: május 14-én, június 11-én, július 9-én, augusztus 13-án, szeptember 10-én és október 8-án, szombaton. Ezen a járaton a „Bengáli” villamos mellett később pótkocsis nosztalgiavillamosok is feltűnnek, így mindig érdekesnél érdekesebb járművek várhatók a közlekedésbarátok nagy örömére – teszik hozzá.

A „Bengáli” típus első járművét 1961-ben építette meg Budapesten a Fővárosi Villamos Vasút (FVV) főműhelye, saját tervek és koncepció alapján. A gyártást később átvette a MÁV Debreceni Járműjavítója, illetve a Debreceni Közlekedési Vállalat is. Összesen 181 ilyen favázas járművet helyeztek üzembe a gyártás közel két évtizede alatt. A típus Budapestről 1983-ban tűnt el, Debrecenben, Miskolcon és Szegeden viszont a legutóbbi időkig közlekedett. A „Bengálit” eredetileg a BKV helyezte üzembe, 1233-as pályaszámon, majd 1983-ban értékesítették a Debreceni Közlekedési Vállalatnak, és hosszú évekig ott közlekedett. Jellegzetes morgó hangja és lomha mozgása miatt a bengáli tigrisre utaló becenevet kapta. Budapestre történő visszaérkezése után a BKV gyönyörűen felújította ezt a villamost, így ez lett az egyik legkedveltebb jármű a budapesti a nosztalgiaflottában.

A nosztalgiajáratokat nosztalgia vonal- vagy napijeggyel lehet igénybe venni,

amelyek elővételben megvásárolhatók a BKK értékesítő pontjain, valamint elérhetők a nosztalgiajáratok személyzeténél is. További részletek a Menetrend oldalon találhatók.

Nyitókép: BKK