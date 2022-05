Az ápolók miatt kongatja a vészharangot az LMP

Ungár Péter az ápolók nemzetközi napján arra mutatott rá, hogy bár csekély mértékben, de emelkedtek az ápolói bérek az elmúlt időszakban, a növekményt ugyanakkor teljes egészében elvitte az infláció.

Az intézményekben dolgozók is megalázóan kevés bért kapnak, de azok még kevesebbet, akik idősebb, nem gyermek hozzátartozójukat gondozzák otthon. Ők mindössze 68 ezer forintban részesülnek - hívta fel a figyelmet, megjegyezve: ugyan az ő bérük is emelkedett 10 százalékkal, ám ezt a növekményt is "elvitte" a pénzromlás.

A politikus arról is beszélt, hogy a nyugati társadalmakban egyre tovább élnek az emberek, így egyre nagyobb szükség lesz az ápolók munkájára, megbecsülésük híján pedig a feladat egyre inkább megoldhatatlanná válik.

Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd