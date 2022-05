Varga Mihály tárgyalt az EBRD elnökével: jön pénz

Magyarország is részesül azokból a forrásokból, amelyekkel az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (European Bank for Reconstruction and Development, EBRD) az orosz-ukrán háború következményeit mérsékelné a szomszédos országokban - mondta a Pénzügyminisztérium (PM) keddi közleménye szerint Varga Mihály, miután az EBRD elnökével, Odile Renaud-Bassóval tárgyalt Marrákesben.

A tárcavezető kifejtette: a magyar álláspont szerint a jelenlegi helyzetben kulcsfontosságú, hogy a finanszírozási támogatás az energiabiztonságra is kiterjedjen. Magyarország történelmi adottságai miatt, és mint tengerparttal nem rendelkező ország, erősen ki van téve az orosz energia behozatalának - mondta a találkozón a pénzügyminiszter a közlemény szerint. Hozzátette, hogy a magyar törekvések ellenére az alternatív európai csővezeték-infrastruktúrák nem épültek ki, és a nyugatról érkező vezetékek ugyanazt az orosz olajat és földgázt szállítják, mint a keleti irányból érkezők.

Elmondta, a belföldi energiaellátás biztosított, ezt meg kell őrizni, ezért Magyarország üdvözli, hogy az EBRD beépítette az orosz-ukrán háborúra reagáló támogatási programba az energiabiztonság kérdését. Varga Mihály arra biztatta az EBRD-t, hogy mielőbb dolgozza ki és hajtsa végre a finanszírozás módjait - írták.

A 2 milliárd eurós keret az energiabiztonságon felül önkormányzatok és vállalkozások támogatására is fordítható. A közép- és kelet-európai gazdaságok, valamint az egykori szovjet térség támogatására 1991-ben létrehozott londoni pénzintézet programja az első támogatási forduló: a bank készen áll a majdani újjáépítésben, az infrastruktúra helyreállításában való részvételre. A pénzügyminiszter jelezte az EBRD elnökének, hogy Magyarország ebben szintén kész az együttműködésre.

Varga Mihály a találkozón ismét leszögezte, hogy Magyarország továbbra is számít az EBRD aktív szerepvállalására. A bank eddig közel 200 befektetést hajtott végre belföldön, amelyek értéke meghaladja az 1000 milliárd forintot. Magyarország és a pénzintézet együttműködésének keretét az EBRD tavaly elfogadott 5 éves országstratégiája adja - olvasható a közleményben.

