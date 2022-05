Elemzők az Arénában: egyáltalán nem lesz automatikus Karácsony Gergely újrajelölése

Karácsony Gergely főpolgármester az InfoRádió Aréna című műsorában korábban úgy fogalmazott, nem aggódik amiatt, hogy egy következő, 2024-es főpolgármester-választáson a DK mást támogasson. Most például a parlamenti mandátumot választó Gy. Németh Erzsébet helyére a párt Bősz Anettet jelölte főpolgármester-helyettesnek.

Mráz Ágoston Sámuel úgy véli, egyáltalán nem automatikus az, hogy Karácsony Gergelyt újrajelölik az ellenzéki pártok. Az önkormányzati választás 2024 októberében lesz, előtte

2024 májusában az európai parlamenti választás komoly értékmérő lesz ellenzéki oldalon,

és a jelölési folyamat biztosan az EP-választás utánra fog esni. A Nézőpont Intézet vezetője felidézte, hogy 2019-ben is az EP-választás után jelent meg Karácsony ellenzéki kihívójaként Kálmán Olga, ezért szerinte ennek a voksolásnak az eredménye komoly hatása lesz a jelölésre.

"Ha Karácsony Gergely pártja, a Párbeszéd például elindulna önállóan és a mostani kutatásoknak megfelelő nulla százalékot kapna ezen a választáson, akkor Karácsony Gergelynek ez biztosan nehézséget okozna az automatikus jelöltségben, és ha igaz az a tézis, hogy van versengés a domináns szerepért az ellenzéki oldalon, akkor hiba is lenne a többiek részéről kihagyni az alternatív jelölés lehetőségét" – mondta Mráz Ágoston.

Az elemző szerint Bősz Anett lehet az egyik fontos szereplő, aki a DK bizalmát már elnyerte. Eddig a DK frakciójában volt országgyűlési képviselő, de a párton túlmutató szavazótáborhoz szól, hiszen a liberális párt politikusáról van szó. "Karácsony Gergelynek, ha összeírja, hogy kire érdemes figyelni a következő években, akkor Bősz Anett biztosan ezen a rövidke listán rajta lenne.

A főpolgármester magabiztossága érthető, de hibát követ el, ha azt hiszi, hogy automatikus lesz az ő újrajelölése"

– figyelmeztetett.

Závecz Tibor is úgy véli, hogy Bősz Anettel számolni kell, mert potens jelölt a fővárosi politikai élet fontos szereplői körében, és most gyakorlatot is szerezhet a hátralévő időszakban a város működésének bizonyos területein. A Závecz Research ügyvezetője úgy látja az MSZP politikusainak megnyilvánulásain, hogy Karácsony Gergely visszalépése az előválasztás két fordulója között Márki-Zay Péter javára mély és maradandó nyomokat hagyott, és ezt a mai napig nem tudták feldolgozni.

"Ez messze nem egy lefutott meccs.

Karácsony Gergelynek az lehetne nagy lehetőség, ha ő önálló brandet tudna építeni. Ezt egyébként valamennyire teszi is, de nagyon nehéz helyzetben van, mert gúzsba kötve kell táncolnia. Ha tud uniós pénzeket szerezni és ráadásul a kormánnyal is hatékonyan tárgyal, akkor ez egy olyan pozíció lehet, amely miatt a pártok kényszerülnek rá elgondolkodni azon, hogy mégis támogassák. Szerintem itt még nagy csata lesz" – mondta az elemző.

Závecz Tibor szerint a Momentum is próbálhat a fővárosban erősebb pozíciókat szerezni. A párt most építi magát, erősnek akar látszani, és nyilvánvaló, hogy kér majd helyet, amikor arról döntenek, hogy kik legyenek a főpolgármester-jelöltek.

Márki-Zay Péterről

Az elemzők egyetértettek abban, hogy Márki-Zay Péter és az ellenzéki együttműködés kapcsolata megszakadt, és a volt miniszterelnök-jelöltnek csak saját, leendő pártja élén van esélye visszatérni az országos politikába.

Závecz Tibor úgy látja, hogy hiába volt Márki-Zay Péter az ellenzéki együttműködés kulcsfigurája, az a kapcsolat, ami a hat párt és közte volt, napról napra szakad el, sőt inkább már ki is ásta a csatabárdot a hódmezővásárhelyi polgármester azzal, hogy le akarta váltatni az MSZP-s helyettesét – sikertelenül.

"Ennek a kapcsolatnak nincs jövője az ellenzéki együttműködés szempontjából. Ez a kaland április 3-án este véget ért"

– mondta a Závecz Research ügyvezetője.

Mráz Ágoston Sámuel szerint is az a kísérlet, hogy Márki-Zay Péter dominálja az ellenzéki oldalt, véget ért.

"Ha sikerül pártot építenie, és ez 2024 májusában az EP-választáson fog eldőlni, hogy a csapata át tudja-e lépni az 5 százalékos küszöböt, akkor lehet vele számolni valamilyen jövőbeli együttműködésben, de hogy nem ő fogja megtestesíteni az ellenzéki összefogást, és a befolyása a dominanciától nagyon messze lesz, abban egészen biztos vagyok" – mondta, és felidézte egy friss kutatásukat, amely szerint

a baloldali szavazók fele-fele arányban osztották el a felelősséget Gyurcsány Ferenc és Márki-Zay Péter között,

tehát mindkettőjüket felelősnek tartják a bukásért, és ebből nagyon nehéz kilépni. Az elemző szerint még akik Márki-Zay Péterre szavaztak, azokat sem tudta meggyőzni az alkalmasságáról.

"Együttműködés április 3. előtt sem volt az ellenzéki baloldali pártok között, hanem az együttműködés látszata. Számomra ez a kérdés, hogy most megmarad-e az együttműködés látszata, mert

a pártok között túlélési verseny indult a 2024 májusi selejtezőig.

A nagy kérdés az, hogy lesznek-e olyan pillanatok, amikor közösen az együttműködés látszatával fellépnek vagy még ezt a látszatot is felszámolják. Szerintem egyre több jel utal az utóbbira" – mondta Mráz Ágoston Sámuel.

Mráz Ágoston Sámuel és Závecz Tibor az Arénában

Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt