Csak a pesti alsó rakpartot zárták le, a vitát még nem

Az egységes városi környezettel, a közlekedési terek létrehozásával és a zöldebb Budapest gondolatával is egyetért a Magyar Autóklub. A szervezet alelnöke, Kenderesi János azt is támogatja, hogy a belváros belső részeiről a forgalomat fokozatos vonják ki, sőt, bizonyos területeken az átenő forgalom teljes megszüntetését is támogatják, de csak akkor, ha ennek bizonyos feltételei teljesülnek. Az autóklub azonban azt állítja: a pesti alsó rakpartról kiterelt forgalmat a főváros vezetése a tervek szerint a kiskörútra vinné.

"Az a forgalom, ami a rakparton megszűnne, egy az egyben a Múzeum körútra és a Bajcsy-Zsilinszky útra menne"

– mondta Kenderesi János, és szerinte nem kell különösebb fantázia ahhoz, hogy a belváros amúgy sem kicsi forgalma mennyivel emelkedne meg ezzel a eltereléssel. Az alelnök jelezte, tudomásul kell venni, hogy Budapest észak–déli forgalmának a levezetését jelen pillanatban a budai, illetve a pesti rakpart bonyolítja le, ennek akár részleges lezárása is jelentős dugókat okozhat a belvárosban.

"Az alsó rakpart forgalma látható, mérhető, ha ezt valahova át akarom helyezni, annak meg kell találni helyét, ami biztos, hogy nem a Kiskörút, illetve a Nagykörút" – folytatta Kenderesi János. A Magyar Autóklub szerint meg kellene vizsgálni annak lehetőségét, hogy

a rakpart forgalmát kétszer egy forgalmi sávban, alacsonyabb sebességi fokozatban, beépített forgalomcsillapítókkal át lehet-e vezetni a rakparton.

Számos civil szervezet üdvözölte a rakpart lezárásának tervét, de vannak olyanok is, akik nem örülnek annyira – ezt már Karácsony Gergely mondta. A főpolgármester szerint a Magyar Autóklub és a Fővárosi Önkormányzat között folyamatos az együttműködés, minden kérdésben meghallgatták egymást.

"Nem tudunk mindig mindenkivel egyetérteni, hiszen egy várost sokféle képpen használunk, és lehetnek olyan kérdések, amikben különbözik a véleményünk" – fűzte hozzá Budapest vezetője. Karácsony Gergely példaként említette: a kerékpárosok például azért nem túl boldogok, mert az alsó rakpartnak csak az egyik része autómentes.

Nyitókép: MTI/Mónus Márton