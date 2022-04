A terv részletei: valóban végleg le akarják zárni az autósok előtt a pesti alsó rakpart belvárosi szakaszát

„A pesti alsó rakpart tervezése során volt az a korábbi szakmai döntés, hogy a Lánchídtól délre eső rész teljesen autómentes lesz. Ennek bejelentésével várnom kellett eddig a hétig, felismerve azt, hogy lehet, nem a kampány a legjobb időpont rá” – mondta a Telexnek adott interjújában Karácsony Gergely főpolgármester.

A tervezett lépést megerősítette az InfoRádiónak Balogh Samu, a főpolgármester kabinetfőnöke is. A pesti alsó rakpartot éppen hétfőn kapták vissza hosszú szünet után az autósok, mert Budapest egyik legfontosabb nyomócsővezetékét kellett kicserélni alatta, és közben megújult a rakpart Margit híd és a Kossuth tér közötti szakasza is.

"Ez a két beruházás most véget ért, és ez azért is fontos, mert így vissza tudtuk adni az autósoknak a rakparti szakaszt, ami a 3-as metró felújítása ideje alatt már nagyobb problémát okozott a közlekedésben, mert két egymással párhuzamos útvonal korlátozását jelentette. Ez most megszűnt. A pesti alsó rakpart felújítását akkor fogjuk folytatni, amikor véget ér a 3-as metró rekonstrukciója a belvárosban" – mondta a kabinetfőnök.

Ennek a része az a lépést, amelyet Karácsony Gergely bejelentett, hogy a Lánchídtól délre eső szakasza az alsó rakpartnak a jövőben a gyalogosoké lehet. Balogh Samu elmondta, a rakpart teljes átépítését tervezteti most a főváros megbízásából a Budapesti Közlekedési Központ.

"Teljesen meg fog újulni a pesti alsó rakpart, új burkolatokkal, amennyi fát el lehet ültetni, annyi fával, illetve széles gyalogos felületekkel, és a főpolgármesternek a választási programjában szerepelt, hogy fokozatosan a pesti alsó rakpartot a gyalogosoknak át szeretnénk adni. Most egy olyan kompromisszumot keresünk, hogy egy bizonyos szakaszon, ami talán a legértékesebb része a pesti alsó rakpartnak,

egy gyalogos sétány kerüljön majd kialakításra, ugyanakkor a közlekedésben a legkisebb fennakadást okozza"

– jelentette ki a kabinetfőnök, és hozzátette, a hónap folyamán civil szervezetekkel is egyeztetnek a témában, és utána tudják megmondani, hogy mit jelenthet ez a cél a valóságban.

Hogy a gyalogos sétány pontosan melyik szakaszon húzódhat majd, és honnan tiltják majd ki az autókat, erről Balogh Samu még nem akart nyilatkozni, csak a civil munkacsoporttal folytatott egyeztetés után, ugyanakkor nem cáfolta, hogy a Lánchíd és az Erzsébet híd közötti szakaszt érintheti a változás.

"Jól látható, hogy ezek azok a pontok, amelyek valószínűleg nemcsak Budapest, hanem a világ összes városa közül talán legszebb épített környezetek közé tartozik" – érvelt a várható döntés mellett a főpolgármester kabinetfőnöke.

