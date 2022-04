Zsidai Roy az újraindulásról: külföldi munkaerő nélkül ez nem fog menni

Bizakodva várják a húsvéti hosszú hétvégét a budapesti éttermek - mondta az InfoRádiónak Zsidai Roy étteremtulajdonos.

A Zsidai Gasztronómiai Csoport ügyvezetője ugyanakkor arról is beszélt, hogy a pandémia miatt a fővárosi éttermek 40-45 százaléka kénytelen volt bezárni, és sokan közülük már nem is tudtak újranyitni. Hozzátette: most az orosz-ukrán háború is nagy visszaesést okoz a szektornak.

"Nagy utat jártunk be 2019-től... masszívan túlkínálatos piacról indultunk, szinte túlfűtött turizmusból, és lehet, hogy most is annyi lesz a kihívás, hogy körmünkre ég a gyertya. Sokaknak kiderült aztán, hogy bár divat lett a vendéglátás,

az nem elég hozzá, hogy az embernek van egy kis tőkéje, és már megy is.

Sokat tisztult a piac."

Hogy kik maradtak fenn, és mi miatt, arról azt mondta, "nyilván elsősorban azok tűntek el a piacról, akik eleve nem voltak idevalók, nem volt hosszú távú küldetéstudatuk, alkotásvágyuk, csak egy felfutó piacon akartak minél több pénzt szerezni".

"Sok kárt is okoznak a szektornak, mert mivel nem értenek hozzá, bérszínvonalban és számos egyéb tekintetben, fizetési morálban, beszállítók felé nem hosszú távú kultúrát képviselnek" - fejtette ki.

Zsidai Roy szerint a szakma ebből az állapotból jutott el idén februárban abba a helyzetbe, amikor a Covidnak "vége lett", de még a háború nem tört ki, ám ez a békeidőszak mindössze "pár órás volt".

"Budapesten nagyon sok rendelést, előrendelést, foglalást lemondtak, most pedig egy bizonytalan visszarendeződés látható, a tengerentúlról nagyon közel vagyunk Ukrajnához.

Európában egyszerre lett vége a pandémiás szigorításnak mindenhol, ezért a kínálat nagyon megnőtt,

a Covid alatt az utolsó egy évben Magyarország nagyon liberális volt, és ez még jól jöhet nekünk" - mondta Zsidai Roy.

Az infláció viszont nagy bajt okoz a munkaerőfronton, számos szakemberrel beszélve arra jutott, hogy nem világos, hová került a munkaerő, mert az

nemcsak a vendéglátásból hiányzik, hanem a gyártásból és Ausztriából is.

"Még Nagy-Britanniában és az Egyesült Államokban is munkaerőhiány van, egyelőre nem látszik más megfejtés, mint hogy az emberek a Covid után még nem tértek vissza teljesen a munka világába, aki dolgozik, az sem dolgozik olyan elánnal, mint korábban, ez látszik mindenhol" - értékelte a helyzetet.

Kijelentette: a helyzet külföldi munkaerő nélkül nem is fog megoldódni.