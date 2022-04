Ma rábólinthat a főváros a taxis áremelésre, a GVH mást javasol

A Fővárosi Közgyűlés ülésén jóváhagyhatják a pénteken bejelentett taxis tarifaemelést. Kiss Ambrus általános főpolgármester-helyettes az infoRádióban közölte, hogy Budapesten a taxis személyszállítás alapdíja 1000 forintra, a kilométerdíj 400 forintra, a percdíj pedig 100 forintra emelkedik május 9-től. A piac felborult, nehéz volt taxit fogni – mondta az áremelés szükségességéről.

Metál Zoltán, az Országos Taxis Szövetség elnöke azt mondta, a közeljövőben újabb emelés is elképzelhető, ez függ attól is, hogyan alakul az üzemanyagok ára.

A közgyűlés elé kerülő javaslat a fentieken túl azt is tartalmazza, hogy a személyfuvarozás csak legalább 55 KW teljesítményű Euro 5 környezetvédelmi besorolású személygépkocsival végezhető 2023 végéig, ezt követően új jármű esetén csak Euro 6-os vagy annál is szigorúbb besorolású autó használható erre. Minden taxiban kell lennie bankkártya leolvasónak, és kötelező lesz elfogadni a kártyás fizetést. Drasztikus áremelés helyett versenybarát szabályozást ajánl a GVH A budapesti taxik hatósági árainak tervezett, jelentős emelése helyett a verseny élénkítését javasolja a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) a főváros számára. A versenyhatóság több alternatívát felvázolt a fővárosi önkormányzat felé, amelyek hatékonyabban szolgálhatják a fogyasztói érdekeket. A GVH a versenyt élénkítő javaslatokkal kereste meg az önkormányzatot.

A budapesti taxis tarifák rögzítettek, vagyis a piacon jelenleg nem érvényesülhetnek az árverseny előnyei. A taxipiac szereplői rendszeresen igénylik a rögzített hatósági árak növelését, a fogyasztói érdekek képviselete azonban rendre elmarad. Az egyre magasabb hatósági árak csökkentik a taxik kihasználtságát, amely a taxisok részéről a további díjnövelési igény irányába hat. Ebből a szabályozási csapdából úgy lehetne legjobban kilépni, ha az önkormányzat minimalizálná az árszabályozási beavatkozását, minél nagyobb teret hagyva a versenynek és az egyensúlyi piaci árak kialakulásának - fejti ki a GVH.

A versenyhatóság ezért az újabb, áremelésre vonatkozó fővárosi előterjesztés megtárgyalása előtt versenyt élénkítő alternatívákat javasolt megfontolásra. A GVH szerint szűkíthető lenne az árrögzítés szabályozása azokra az esetekre, amikor a fogyasztó nem tud megfelelően előre tájékozódni a viteldíjakról (pl. utcai "leintés", taxiállomáson sorban álló autók stb.), továbbá elősegíthető lenne a verseny azáltal is, ha a fix tarifák helyett a főváros csupán maximált árat írna elő, amely alatt kialakulhatna egy szolgáltatói verseny. Tekintve, hogy a főváros számít a legnagyobb hazai taxipiacnak, egy nem megfelelő szabályozás csökkenő hatékonyságot és nagy társadalmi károkat képes okozni e területen. (MTI)

A Fővárosi Közgyűlés ülésén napirenden lesz egy újabb előterjesztés, amely az orosz támadás miatt Ukrajnából menekülők megsegítésével kapcsolatos intézkedésekről dönthet.

A képviselők határozhatnak a BKV és a BKK idei üzleti tervének elfogadásáról. Kiss Ambrus jelezte, hogy erre azért is van szükség, mert a háborús konfliktus, az infláció és az üzemanyagárak miatt a fővárosi társaságok jelentős veszteséget halmoztak fel.

A településkép-védelmi döntések között szerepelhet, hogy 69 fővárosi ingatlant helyeznek helyi védettség alá, a többi között a Várnegyedben.

Az ülésen határozhatnak arról is hogy emelik a bent lakásos intézmények önköltségi árát. A lakók által fizetett térítési díj ettől nem emelkedik, ez az intézményi norma növelését jelenti.

A képviselők dönthetnek arról is, hogy közterületet neveznek el a XI. kerületben a tavaly áprilisban elhunyt legendás színművész, Törőcsik Mariról. Ráday Mihály néven pedig új örökségvédelmi díjat alapítanak az egykori Kossuth-díjas operatőr, rendező, városvédő emlékére.

Nyitókép: Chalabala/Getty Images