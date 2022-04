Fideszes polgármester: nem elég az önkormányzatok feladatfinanszírozása

Emelni kell az önkormányzatok feladatainak finanszírozását - erről beszélt Székesfehérvár fideszes polgármestere egy lapinterjúban. Cser-Palkovics András ezt követően az InfoRádiónak azt mondta: 2023-tól vissza kell állítani a teljes összegű iparűzési adót, a helyhatóságoknak pedig nagyobb mozgásteret kell adni a helyi adókedvezmények bevezetéséhez.

"Megyei jogú várost képviselek, nyilván ezt a nagyságrendet ismerem a mindennapok szintjén. Esztergommal és Bajával együtt most már 25 megyei jogú városról beszélünk, jóval több mint 2 millió ember lakóhelyéről, tehát ez egy meghatározó településforma Magyarország önkormányzati rendszerében. Finanszírozásában két területről érdemes külön beszélni:

a fejlesztésről és a működésről"

- kezdte Cser-Palkovics András.

Előbbivel kapcsolatban tisztázta, soha annyi, rövid idő alatt rendelkezésre álló forrással nem rendelkeztek a városok, mint ezekben az években (EU, modern városok program, adósságkonszolidáció), működésre, üzemeltetésre viszont - ha feladatfinanszírozáson keresztül is, de - "több kell".

"Át kell tekinteni a nagyságrendet. Adott tevékenységet

2015-ben és 2022-ben nem lehet ugyanolyan költségszinten ellátni"

- mutatott rá a problémára.

Szerinte szinte minden városüzemeltetési feladatban (közvilágítás, közlekedés, temetők fenntartása...) jelentkezik a forráshiány.

Akár azt is érdemes lenne szerinte áttekinteni, hogy visszaadhatók lennének-e feladatok az államnak önkormányzati kézből, ilyen lehet például az okmányügyintézés, amit az állam egyszerűen jobban csinál, de például az építésigazgatásnál "nincs helyén és rendjén az, hogy a településfejlesztés politikájának hatósági részét nem tudja a saját kezében tartani az önkormányzat".

"Érdemes lenne átgondolni az egészségügyi alapellátásban az ügyeleti rendszer áttekintését is, hiszen az ritkán egy-egy települést érintő kérdés" - utalt Cser-Palkovics András arra, hogy Székesfehérvár sem csak a város ügyeleti rendszerét szervezi, hanem számos környékbeli települését is.

Lapinterjújában a polgármester a szocho szükséges csökkentéséről is beszélt, az ezt firtató kérdésre válaszolva elmondta, ez az adó egy korrekt elv, az adóerő alapján van kivetve, csakhogy a mértékén igenis lehetne változtatni.

"Ha például 20 milliárd forint Székesfehérvár iparűzésiadó-bevétele, jóval több mint 5 milliárdot kell szociális hozzájárulásként befizetni, ez egy nagyon magas arány. Ha nem is lehet csökkenteni, alakítsák át, például lehessen agglomerációban gondolkodni" - mondta, utalva arra, hogy a befizetett szochóból ha helyi közlekedésre szánnának, állami feladatot is át tudnának vállalni ezzel, és a szolgáltatás is olcsóbb lehetne.

Cser-Palkovics András nem tud olyan nagy arányú változás előkészítéséről, mint amilyenről Karácsony Gergely budapesti főpolgármester beszélt, mely szerint 2024-ben már lehet, hogy nem is lesz közvetlen főpolgármester-választás, szerinte máshol lehetnek a hangsúlyok.

"Nagyon fontos, hogy melyik tárcához kerülnek az önkormányzatok, a belügyhöz vagy máshová, ez fontos. Bízom benne, hogy egy olyan szereplő fogja irányítani az állam részéről ezt a területet, akiben lesz együttműködési készség az önkormányzatok felé."

Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás