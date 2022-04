85 kilométeres lőtávolságú önjáró lövegeket vásárolhat Magyarország

Maróth Gáspár védelmi fejlesztésekért felelős kormánybiztos hivatalos Facebook-oldalán jelentette be: Magyarország előrehaladott tárgyalásokat folytat 155 milliméteres, HX3-as önjáró lövegek beszerzésére – írja a Portfolio. Ez azt jelenti, hogy várhatóan az eszközök hazai gyártására és a Magyar Honvédség keretén belül való rendszeresítésére is sor fog kerülni. (A zalaegerszegi Rheinmetall-üzem megnyitóján már kiállítottak műszaki és tüzérségi konfigurációban működő HX3-as járműveket is a Lynx gyalogsági harcjárművek mellé.)

Maróth Gáspár a videóban ismereti a 155 milliméteres HX3-asok fontosabb paramétereit: a fegyverrendszer egy 8x8-as, illetve 10x10-es teherautóplatformra épített, 155 milliméteres önjáró löveg. A kormánybiztos elmondja: jelenleg kutatás-fejlesztési program zajlik a tüzérségi eszköz L50-es lövegének lecserélése L60-asra. Ennek a hatótávolsága, 82-85 kilométer, amely felülmúlja az ukrajnai háborúban használt, ilyen jellegű orosz tüzérségi eszközök lőtávolságát.

Arról egyelőre nincs információ, hogy pontosan hány HX3-as önjáró tüzérségi eszközt tervez vásárolni a magyar kormány, de valószínűsíthető, hogy nagyobb számban kerül sor ezeknek az eszközöknek a beszerzésére, mint a Panzerhaubitze 2000-es önjáró tarackoknál. Az utóbbiból a Magyar Honvédség 24 darabot rendszeresít, idén várhatóan elkezdődik ezek átvétele a tüzérségi alakulatoknál.

A portál emlékeztet, hogy a Rheinmetall a magyar kormány egyik legfontosabb hadiipari partnere, a zalegerszegi Lynx-harcjárműgyár mellett várhatóan 4x4-esek gyártásában is részt vesznek majd Kaposváron, lőszereket gyárt majd Várpalotán és jó eséllyel radarokat is előállít majd Nyírteleken.

Nyitókép: Facebook