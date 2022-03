Ukrajna magyarországi nagykövete: nincs olyan opció, hogy középen maradni

Az Indexnek adott interjúban Ljubov Nepop kifejtette: ma már a világon senkinek nem lehet kétsége sem Vlagyimir Putyin céljait, sem módszereit illetően. Minden sejtjével arra törekszik, hogy megsemmisítse az ukrán államot, ennek érdekében egész városokat képes eltörölni a föld felszínéről.

"Büszkék vagyunk fegyveres erőinkre, amelyek képesek feltartani a világ második legerősebb hadseregét, ám az ár, amit fizetni vagyunk kénytelenek a hősies ellenállásért, attól függ, mennyire határozottan támogatnak bennünket partnereink. Ma már a határozatlanságot nem lehet ráfogni arra, hogy nincsenek tisztában az orosz agresszió valódi mértékével.

Mindenkinek el kell döntenie, melyik oldalon áll.

Nincs olyan opció, hogy középen maradni" - mondta a nagykövet.

Beszélt arról is, hogy szerinte van optimista forgatókönyv, és hiszi, hogy meg fog valósulni.

"A támadás megindításakor partnereink többsége nem hitt abban, hogy képesek vagyunk ellenállni az orosz inváziónak. Mára bebizonyítottuk a világnak, hogy képesek vagyunk erre. Az ukránoknak több mint 90 százaléka biztos a győzelmünkben, népünk összefogott, és egy emberként támogatja Zelenszkij elnököt és az állam vezetését, a lehető legerősebb politikai felhatalmazással rendelkeznek cselekedeteikhez. Nem fogunk kapitulálni, és készek vagyunk harcolni, de ahogy az invázió előtt is, most is békére törekszünk, és készek vagyunk a párbeszédre a háború minél előbbi megállítása érdekében. Ezért folytatjuk a párbeszédet az oroszokkal szakértői csoportok szintjén, és ezért üdvözöljük külföldi partnereink közvetítési kísérleteit."

Ljubov Nepop hangsúlyozta: álláspontjuk szerint

a szankciók fokozásának támogatása – beleértve az energetikai szektort is –, a légtérzár Ukrajna felett, az ukránoknak szükséges fegyverek biztosítása hozza közelebb a békét és "csökkenti azt az árat, amit mindannyian fizetünk ezért a háborúért".

Azt is mondta, hogy a semlegesség nem jó Ukrajnának, a legjobb a NATO-tagság lett volna, mert ha már korábban megkapták volna, 2014-ben nem támadta volna meg Ukrajnát Oroszország.

"Ott voltak a Budapesti Memorandumban megfogalmazott üres garanciák is. Ezért most gondolkodunk a biztonsági garanciákról, amelyek kereteiben együttműködve azokkal az országokkal, amelyek már ma is valós és hatékony segítséget nyújtanak nekünk, ugyanolyan biztonságot kapjunk, mint a NATO-tagság esetében" – fejtette ki.

A nagykövet szerint összességében a transzatlanti rendszer és a világ biztonsága gyökeres reformokat igényel, hiszen nem volt képes megakadályozni, hogy Európában háború törjön ki, amely a legpusztítóbb a második világháború óta.

A teljes interjú itt olvasható.

Nyitókép: MTI/Mónus Márton