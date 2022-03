Magyarország újabb segélyszállítmányt küldött Ukrajnába, közölte a miniszterelnök - a nap hírei

Magyarország újabb segélyszállítmányt küldött Ukrajnába - közölte a miniszterelnök. Orbán Viktor a közösségi oldalára feltöltött videóban Záhonyból, a magyar-ukrán határról jelentkezett be, ahol elmondta: öt kamionnyi szállítmányt küldtek, élelmiszereket, iparcikkeket - gyerekeknek különösképpen -, valamint kötszereket és gyógyszereket. A szállítmány azóta már meg is érkezett. Orbán Viktor közölte azt is: megerősítik a keleti határátkelési pontokat, hogy megfelelően tudják fogadni a menekülőket

Szerződés szerint, ütemezetten és zavartalanul érkeznek a földgáz és kőolaj-szállítmányok Magyarországra – jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter közösségi oldalára feltöltött videójában beszámolt arról, hogy Délről Törökországon, Bulgárián és Szerbián keresztül napi 10 millió köbméter, Ausztria felől naponta 14 millió köbméter földgáz érkezik. Emellett - ellentétben a korábbi helyzettel - már Szlovákián keresztül is napi szinten 6 millió és 9 millió köbméter közötti földgáz jön szintén oroszországi forrásból. Hangsúlyozta, hogy Magyarország gázellátása továbbra is biztonságban van.

A jogilag vitatott esetek kivételével határidőre kifizette a kártalanítást a Sberbank Magyarország ügyfelei számára az Országos Betétbiztosítási Alap. A tájékoztatás szerint a végelszámolás alatt lévő pénzintézet 65 158 betétesének 146,8 milliárd forintot fizettek ki. Az OBA most azon dolgozik, hogy akik eddig nem rendelkeztek a kártalanítási összegükről, vagy jogosultságukat külön eljárásban kell tisztázniuk, mielőbb hozzájuthassanak a nekik járó összeghez. Eddig azokat a betéteket fizethették ki, amelyek összege nem haladja meg a 100 ezer eurót.

Egymást vádolja a béketárgyalások eddigi sikertelensége miatt az orosz és az ukrán vezetés. Az orosz elnök azt mondta, hogy Ukrajna igyekszik elhúzni az Oroszországgal folytatott megbeszéléseket, és irreális új javaslatokat terjeszt elő. Vlagyimir Putyin erről a német kancellárnak beszélt, amikor telefonon egyeztettek. Olaf Scholz ismét azonnali tűzszünetet sürgetett. Mihajlo Podoljak, a kijevi tárgyalóküldöttség tagja és Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszter arról beszélt, hogy az orosz külügyminiszter hozzáállása nem konstruktív.

Az ukrán elnök szerint Kijev környékén már több mint harminc települést foglaltak vissza. Volodimir Zelenszkij videoüzenetében nem részletezte, hogy mely településekről van szó. Olekszandr Hruzevics, az ukrán szárazföldi erők parancsnokhelyettese azt közölte: az ukrán csapatok már a harmadik védelmi gyűrűt építik ki a főváros, Kijev körül. Szavai szerint a Dnyeper folyó jobb partján, a fővárostól csaknem 70 kilométerre állították meg az orosz erőket, amelyek ezáltal csakis rakétatámadásokat tudnak végrehajtani Kijev ellen.

Az orosz egységet méltatta a Krím elcsatolásának 8. évfordulóján Vlagyimir Putyin elnök. Közben az orosz fegyveres erők folytatják az Ukrajna elleni offenzívájukat A moszkvai Luzsnyiki stadionban megtartott beszédében a 69 éves vezető ismét úgy vélte: a háború elindításának célja a Donyec-medencei civilek megmentése volt a népirtástól és a szenvedéstől. A Krím elcsatolását pénteken országszerte megünnepelték Oroszországban.

Már csaknem eléri a 6 és félmilliót a belső menekültek száma Ukrajnában az ENSZ adatai szerint. A háború miatt 3,2 millióan már elmenekültek az országból. Ez annyit jelent, hogy Ukrajna 44 milliós lakosságának már csaknem a negyede kényszerült otthona elhagyására az orosz offenzíva február 24-i kezdete óta. A Nemzetközi Migrációs Szervezet becslése szerint az Ukrajnában otthonukból három hét alatt elmenekülők száma megközelíti a szíriai háború elől menedéket keresők számát.

Újabb csaknem 410 millió euróval segíti Ukrajnát az Európai Unió, a pénz a katasztrófavédelem és a polgári jellegű válságkezelés központi és helyi szintű megerősítését szolgálja. A támogatás része annak az 1,2 milliárd euró összegű sürgősségi csomagnak, amelyről még januárban döntött az unió.

A múlt hét óta világszerte újra emelkedik az újonnan diagnosztizált koronavírus-fertőzöttek száma – figyelmeztet az Egészségügyi Világszervezet. A WHO szerint az esetszámok növekedése azzal magyarázható, hogy még mindig jelen van a különösen gyorsan terjedő omikron variáns és annak alvariánsa, illetve azzal, hogy a legtöbb helyen feloldották a járványügyi korlátozásokat.

Ausztriában a jövő hét közepétől zárt térben ismét kötelező lesz az FPP2 minőségű maszk viselése a koronavírus-járvány alakulása miatt. A fertőzöttekre emellett ismét karanténszabályok vonatkoznak majd, elsősorban a kórházakban és az idősotthonokban. A tárcavezető azzal érvelt, hogy az új intézkedések révén megelőzhető az egészségügyi intézmények túlterhelése.

Az ingatlanszakma legrangosabb elismerését kapta meg a Magyar Zene Háza Cannes-ban. A nemzetközi szakértőkből álló döntőbizottság indoklásában fenntarthatósági, esztétikai és látogatói élmény szempontjából egyaránt a világ legjobbjának ítélte a japán sztárépítész, Sou Fujimoto által tervezett különleges épületet. A Liget Budapest Projekt részeként megépült létesítmény korábban már számos rangos nemzetközi elismerésben részesült.