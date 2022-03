Márki-Zay Péter: húsz nap múlva arra kell szavaznunk, hogy egy nép legyünk

Márki-Zay Péter miniszterelnök-jelölt az ellenzék március 15-ei ünnepségén a budai Műegyetem rakparton tartotta meg ünnepi beszédét a "kormányváltó nagygyűlésén".

Először arról beszélt, miként ünnepelte családjával a korábbi március tizenötödikéket. Olyan március 15-ére azonban nem emlékezett, amikor bárki is megkérdőjelezte volna, kik voltak a hősök.

"Ma sincs ez másként: 1848, 1956, 1989, amikor forradalmakat vívtunk a szabadságért, a polgárhoz méltó életért, amiért érdemes nemzetnek lenni" - fejtegette. Szerinte 1848 óta is generációk idézik fel a nép küzdelmét, kitartását, szabadságvágyát és önfeláldozását. A nép szerinte a legnemesebb szó, ahogy egy nemzet hívhatja magát, majd hosszan idézte, miként őrzi a nyelv a nép szót.

De ma nem nép vagyunk, hanem

"egyetlen arc" a világ előtt, 12 éve, ez "elhomályosít mindent".

"Összeszorul a gyomrunk, ha meghallják magyar beszédünket egy másik országban, mert egy olyan országból jövünk, ahol egy ember mondja meg, ki része a nemzetnek és ki nem" - fogalmazott. Szerinte emiatt az ember miatt ítélik meg a magyarokat mindenfelé.

Orbán Viktorra utalva úgy fogalmazott, "naponta vált barátot és ellenséget, rombolja porig nemzeti tekintélyünket, büszkeségünket. De vissza fogjuk venni tőle".

Úgy érzi, "ez az ember éket ver családtagok közé, munkatársak közé", ezért "20 nap múlva arra kell szavaznunk, hogy egy nép legyünk, egy nemzet legyünk, és ne kívülállók a saját hazánkban".

Elfogadhatatlannak nevezte, hogy

a sakktábla egyik oldalán csak vezérek, a másik oldalon csak gyalogok vannak,

a szabályokat csak az egyik oldal alkotta meg, mégis mindenki kényszerül játszani.

"A mindent kontrolláló hatalom tévéivel és napilapjaival, híradóival és oszlopokra ragasztott üzeneteivel igyekszik kétséget ébreszteni, a szavazólapon azonban csak egyetlen jó válaszunk van, a kelettel szemben Európát válasszuk! Egyetlenegy jó választásunk van, hogy az önkénnyel szemben a szabadságot válasszuk, a nélkülözéssel szemben az emelkedő Magyarországot" - fogalmazott.

Felidézte, négy éve még csak néha elégedetlenkedett és csak szűk körben a közéleti viszonyok miatt, meg sem fordult a fejében, hogy négy évvel később itt áll majd, a fél ország által gyűlölten vagy a megváltást várva tőle.

"Naponta érnek engem és családomat is gyűlölködő, trágár megjegyzések. Olyan emberektől, akiket soha nem bántottam, és akiket soha nem is fogok bántani. De naponta találkozom olyanokkal is, akiket elbizonytalanít a propaganda, hogy érdemes-e leváltani Magyarország történetének legkorruptabb kormányát egy olyan szövetségre, amely túlhaladta korábbi szélsőséges nézeteit is" - fejtegette Márki-Zay Péter.

Elismerte,

joggal kritizálhatják egyes megjegyzéseit,

de fel kell tenni, érdemes-e mégis leváltani a jelenlegi kormányt egy olyan összefogásra, ahol nincs mindig, mindenben egyetértés.

"Nem tudok mindenkit meggyőzni, nem tudok mindenkivel beszélni. De sokkal több van bennünk, ami összeköt, mint ami elválaszt. Mi hiszünk egy szerető, otthonos és biztonságos hazában, egy olyan országban, ahol mindannyiun életét és biztonságát garantálja a világ legerősebb katonai szövetsége, mi ezt a szövetséget soha nem fogjuk elárulni. Hiszünk egy olyan országban, ahol megbecsülik a rend őreit, akik nem a kiváltságosok vagyonát, hanem a legkisebb települések legelesettebb polgárait védik."

Azt is megígérte, hogy nem lesz olyan vakcinavásárlás, amely során kevesek meggazdagodnak meg, de a vakcina keveset ér, és egy olyan országot ígért, ahol a tanárok többet keresnek, mint pályakezdő tanítványaik. Ígérte, az alapvető élelmiszerekre nem rak adót az állam, a 12 éve változatlan támogatásokat megkétszerezik, és ígérte, olyan ország lesz a választás után, ahol

nem újságírókat, hanem terroristákat üldöznek,

és "lesz elszámoltatás."

Cikkünk frissül.

Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán