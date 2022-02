Két azonos nevű ember gyűjti az aláírásokat Kaposváron

A Népszava beszámolója szerint Kaposváron (somogyi 1-es oevk) két Varga István nevű kihívója is lesz a Fidesz jelöltjének.

A lap helyi információi szerint ráadásul az "összellenzéki" Varga István - az előválasztás győztese, DK-s politikus, egyetemi oktató - és egy másik Varga István mellett még egy Horváth Ákos nevű jelöltnek is gyűlnek az ajánlások - ilyen nevű jelölt is volt az előválasztáson, csakhogy ő sem a korábban megismert ellenzéki aspiráns, aki most ráadásul nem is indul, csak egy névrokon -, e mögött az ellenzék egyértelműen a Fidesz akcióját látja arra, hogy megosszák az ellenzéki szavazótábort helyben.

Kaposváron három ciklus óta Gelencsér Attila (Fidesz-KDNP) a győztes.

