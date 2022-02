Békássy Szabolcs: tetőzhetett az ötödik járványhullám Magyarországon

Tetőzhetett az ötödik járványhullám Magyarországon, az elmúlt napokban ugyanis egyre kevesebben jelentkeztek háziorvosuknál koronavírus-gyanú miatt – tájékoztatott az országos kollegiális szakmai vezető háziorvos.

Békássy Szabolcs megfogalmazása szerint ez a trend nagyjából két hete indult, és bár számosságát tekintve még mindig sok az új fertőzött, lényegesen kevesebb, mint a január vége körüli csúcsidőszakban. Nemcsak a légúti megbetegedések száma csökkent, hanem az egyes megbetegedések hátterében végzett tesztelésekről is elmondható, hogy

arányaiban véve sokkal kevesebb bizonyul pozitívnak

– tette hozzá.

Békássy Szabolcs azt is elmondta, hogy fertőzötteket jellemzően a közösségbe járók: óvodás, iskolás gyerekek és fiatal felnőttek között találnak. A betegség lefolyása a legtöbb esetben továbbra is enyhe, kórházba csak elenyésző számban kerültek betegek. A vezető háziorvos azt reméli, hogy a most terjedő ragályosabb, de enyhébb tüneteket okozó omikron variáns a járvány végét jelzi, és nem lesz újabb hullám.

Meglátása szerint az egyértelműen kezd körvonalazódni, hogy

az enyhe tüneteknek köszönhetően a közeljövőben nem feltétlenül kell merev szabályok, eljárásrendek szerint kezelni a pandémiát,

azaz megnőhet az orvosok döntési szabadsága, az orvosi instrukciók jelentősége. Vagyis, ha valaki a légúti megbetegedés tüneteit észleli magán, és felkeresi a házi- vagy kezelőorvosát, akkor nem feltétlenül kell tesztet elvégezni, hanem a tünetek alapján lehet kezelni a megbetegedést, ahogyan ezt a koronavírus-járványt megelőzően, egyéb járványidőszakokban is tették – magyarázta.

Békássy Szabolcs hozzátette: nemcsak a koronavírusos, hanem a többi légúti megbetegedés száma is visszaesett az elmúlt hetekben. Végül megjegyezte, a Covid-járvány miatt nehéz megállapítani, hogy mennyire fertőzött idén az influenza, hiszen a két betegség tünetei gyakorlatilag megegyeznek.

Az NNK friss tájékoztatása szerint továbbra is stagnál a szennyvízben a koronavírus örökítőanyagának koncentrációja. A vírus örökítőanyag-koncentrációja mindenütt az "emelkedett" kategóriába sorolható.

A keddi összesítés szerint az elmúlt 24 órában 4411 új fertőzöttet igazoltak és elhunyt 123 beteg. Az aktív fertőzöttek száma 210 285. Kórházban 5291 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 211-en vannak lélegeztetőgépen.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: Likoper/Getty Images