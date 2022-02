Ezentúl a boltokban is lehet árulni koronavírus antigén gyorsteszteket - a nap hírei

Ezentúl a gyógyszertárakon kívül, boltokban is lehet árulni koronavírus antigén gyorsteszteket - az erről szóló rendelet megjelent a Magyar Közlönyben. Ez azt jelenti, hogy akár benzinkutakon vagy drogériákban is lehet majd venni tesztet, amíg a veszélyhelyzet fenn áll. A GVH még januárban javasolta, hogy a kormány döntsön erről, a hatóság szerint így lehet letörni a régiós és EU-s összehasonlításban is magas árakat.

Egy nap alatt 13 932 új koronavírus-fertőzöttet regisztráltak, ez a kétszerese a 24 órával korábbi adatoknak. 101 beteg halt meg a kór szövődményeiben. Csökkent ugyanakkor a kórházban ápolt fertőzöttek száma, jelentleg 5.108 koronavírusos beteget szorul kórházi ápolásra, közülük 193-an vannak lélegeztetőgépen. Az aktív fertőzöttek száma 229 ezer körülire csökkent, az elhunytak száma 42.170-re emelkedett.

Hatalmas versenyfutás zajlik a koronavírus terjedése és a vakcinagyártási kapacitások bővítése között – közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter Lyonban akül- és egészségügyi miniszterek uniós konferenciáján úgy fogalmazott, hogy minél előbb sikerül megnövelni a kapacitásokat, annál eredményesebben lehet megelőzni az újabb variánsok kialakulását. Emlékeztetett rá, hogy Magyarországon jelenleg is zajlik a Nemzeti Oltóanyaggyár építése, amellyel hazánk már az idei év végétől részt tud majd venni a globális vakcinaelőállításban.

Lengyelországban hét napra rövidítik a karanténidőt és egy héttel korábban szüntetik meg az eredetileg február végéig elrendelt távoktatást. A lengyel egészségügyi miniszter úgy értékelte, hogy az országban a múlt héten már tetőzött az ötödik járványhullám, februárban a fertőzések jelentős apadása várható, és elmúlhat az egészségügyi rendszer túlterheltségének veszélye. Hozzátette, hogy márciusban pedig a járványügyi szigorítások feloldásáról szóló "merészebb döntések" lehetségesek.

Angliában a hónap végére megszűnhet a koronavírus-fertőzöttek kötelező elkülönítése - jelentette be a brit miniszterelnök. Boris Johnson a londoni alsóházban tartott rövid tájékoztatójában közölte: a parlamenti szünet után, február 22-én ismerteti részletesen, hogy a kormány tervezett intézkedéseit. Azt azonban már most bejelentette, hogy ha a jelenlegi bíztató járványügyi folyamatok tartósaknak bizonyulnak, várakozása szerint a március 24-i határidőhöz képest egy hónappal előre lehet hozni a koronavírus-fertőzöttek elkülönítési kötelezettségének feloldását.

Megkezdte a 13. havi nyugdíjak kézbesítését a Magyar Posta. A február havi nyugdíj és a 13. havi illetmény összege egy utalványon érkezik, de a két tételt külön feltüntetve találják a címzettek. Az ütemezés a szokásos sorrendnek megfelelő, így az ügyfelek legkésőbb a nyugdíjkifizetési naptárban meghatározott napon megkapják a pénzt. A nyugdíjak és nyugdíjszerű ellátások csaknem felét készpénzben, postai kézbesítéssel fizeti az állam az érintettek számára.

Idén is automatikusan készülnek a személyi jövedelemadó bevallási tervezetek, amelyek május 20-án válhatnak adóbevallássá - közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. A jövedelmet terhelő adót, az év közben levont adóelőleget és az év közben igénybe vett kedvezményeket tartalmazó szja-tervezeteket az eSZJA oldalon teszi közzé az adóhatóság március 15-ig. Postai küldeményként március 16-án éjfélig lehet kérni a dokumentumot. A NAV felhívta a figyelmet, hogy a tervezettel nincs dolguk azoknak, akik az abban szereplő adatokkal egyetértenek.

Nem hozzák nyilvánosságra az Oroszország elleni lehetséges szankciók listáját - mondta Olaf Scholz német kancellár. Szerinte a lehetséges reakció erejét részben éppen az adja, hogy "nem lehet felmérni, mi minden tartozhat bele.” Hozzátette: Oroszország kemény válaszlépésekre számíthat, ha erőszakra vetemedik Ukrajna ellen. A német kancellár eredményesnek tartja a Nyugat eddigi tevékenységét, mert szerinte Moszkva megértette, hogy a szankciók egységesek és hatásosak lennének.

Műholdak tucatjait veszítette el a SpaceX egy mágneses viharban egy nappal a fellövésük után. A geomágneses viharokat a napfelszín nagy erejű kitörései okozzák. A SpaceX azt közölte, hogy a múlt héten fellőtt 49 szatellit közül akár 40-et is elérhetett a vihar. A műholdaknak a Starlink internetes projekt hálózatához kellett volna csatlakozniuk. A projekt célja, hogy nagy sebességű internetet biztosítsanak műholdak ezrei segítségével. A rendszer viszonylag drága, de ott ad hozzáférést, ahol kábeles kapcsolat nem lehetséges.