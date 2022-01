Káoszkalauz: sok vonalon jelentősen késnek a vonatok a szél miatt

A szeles időjárás több helyen is megrongálta a felsővezetéket. Emiatt jelentős, 60-100 perces késésekkel, vonatkimaradásokkal, több szakaszon is pótlóbuszos közlekedéssel számoljanak a vasárnap délután, este vonattal útra kelők. Több vonalon a viharos erejű szél miatt korlátozták a vonatok sebességét is, a vezetékszakadások és áramszedő törések megelőzése érdekében – írja közleményében a MÁV.

A vasúttársaság műszaki ügyeletein folyamatosan dolgoznak a vezetékek helyreállításán, vizsgálatán.

A Budapest–Szeged vonalon a felsővezeték helyreállításig jelentősen hosszabb menetidővel kell számolni. Nagykőrös és Kecskemét között az utasokat pótlóbuszok szállítják.

A Budapest–Szolnok–Debrecen–Nyíregyháza–Záhony vonalon jelentősen meghosszabbodik a vonatok menetideje. Cegléd és Abony között átmenetileg nem közlekedhetnek a vonatok, egy tehervonat mozdonyának áramszedője letörött, a felsővezeték is megsérült mindkét vágányon. Cegléd és Szolnok között pótlóbuszok szállítják az utasokat. Az InterCity vonatok kerülő útvonalon: a Budapest–Újszász–Szolnok vonalon közlekednek. A nyíregyházi sebesvonatok helyett Cegléd és Szolnok között pótlóbuszok szállítják az utasokat.

A Budapest–Pusztaszabolcs–Dombóvár–Pécs vonalon jelentős késésekkel kell számolni. Tolnanémedi és Pincehely között leszakadt a felsővezeték, a vonatok nem közlekedhetnek. Az utasokat Pincehely és Tolnanémedi között pótlóbuszok szállítják.

Csengőd és Kiskőrös között fa dőlt a felsővezetékre és megrongálódott. A helyreállításig – várhatóan 19 óráig – nem közlekedhetnek a vonatok. A Budapest–Kelebia vonalon jelentős késések várhatók.

A Miskolc–Hidasnémeti vonalon várhatóan 19 óráig jelentős késésekkel kell számolni. Pótlóbuszok szállítják az utasokat Miskolc és Szikszó között. A Hernád IC vonatok jelentős késéssel közlekednek.

A 30-as számú, dél-balatoni vonalon Siófok állomáson a Nagykanizsáról a Déli pályaudvarra tartó 855-ös számú Tópart InterCity vonat elgázolt egy embert. A helyszínelés ideje alatt Siófok és Zamárdi között nem közlekedhetnek a vonatok. Vonatpótló autóbusz rendelése folyamatban van. A dél-balatoni vonalon utazók jelentős késésekkel számoljanak.

Nyitókép: pgaborphotos/Getty Images