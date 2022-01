A rendszerváltás óta eltelt három évtizedben soha nem érte még olyan támadás hazánk szuverenitását, mint a múlt héten: Vlagyimir Putyin orosz elnök arra szólította fel Magyarországot, hogy hagyja el a NATO-t. Az éppen Ukrajna megszállását fontolgató Oroszország arra kér minket, hogy áruljuk el szövetségeseinket, mondjunk le szuverenitásunkról, és tegyük hazánkat katonailag védtelenné. A képtelen felszólítást követően a hazánk szövetségeseivel szemben mindig oly’ hangos magyar miniszterelnök néma maradt. Nincs szuverenitásféltő szabadságharc és kardcsörtetés, csak egy repülőjegy Moszkvába. Nem véletlen, hogy mára az Európai Parlament, a V4-ek és a szövetségeseink is nyugtalanok a találkozó miatt, ebben a feszült helyzetben pedig árulás Moszkvába menni – írja közös közleményében az Egységben Magyarországért ellenzéki tömörülés hat pártja.

A nyilatkozatot Dobrev Klára (DK), Donáth Anna (Momentum), Gyöngyösi Márton (Jobbik), Ujhelyi István (MSZP), Schmuck Erzsébet (LMP) és Szabó Tímea (Párbeszéd) írta alá (a közös ellenzéki miniszterelnökjelölt Márki-Zay Péter neve nem szerepel rajta).

Az Egységben Magyarországért azt követeli Orbán Viktortól – írják –, hogy nyugtassa meg hazánk joggal zúgolódó szövetségeseit,

mondja le moszkvai látogatását és tegye egyértelművé: „nem leszünk gyarmat”;

Magyarország helye az Európai Unióban és a NATO-ban van! Az a miniszterelnök, aki ilyen helyzetben némán, csettintésre Moszkvába utazik, hogy a Kremlben a szőnyeg szélén toporogjon, elárulja Magyarország és Európa érdekeit is. Az Egységben Magyarországért azt követeli a miniszterelnöktől, hogy ne menjen Moszkvába, ha pedig elmegy, akkor haza se jöjjön – zárul a nyilatkozat.

Ahogy arról az Infostart is beszámolt, az ellenzék pénteken jelentette be, hogy Alaptörvény-módosítási javaslatot nyújtottak be az Egységben Magyarországért országgyűlési képviselői, hogy népszavazás nélkül ne lehessen kiléptetni Magyarországot az Észak-atlanti Szerződés Szervezetéből (NATO) és az Európai Unióból.

