Választási győzelme esetén bővíti a családtámogatási rendszert a kormány - a nap hírei

Vannak rendkívüli helyzetek, azok pedig rendkívüli intézkedéseket kívánnak – fogalmazott a miniszterelnök a jövő kedden induló élelmiszerárstopra utalva. Orbán Viktor a Kossuth Rádióban azt mondta: egész Európában és világon is magas a pénzromlás üteme, a magas infláció pedig a magas energiaárakból is fakad. Kijelentette: a rezsicsökkentés mellett ki kell tartani.

A kormányfő beszélt arról is a közrádióban: ha győznek a választáson minden eleme megmarad a családtámogatási rendszernek illetve új elemekkel is ki fog egészülni, a családtámogatások összegét emelni akarják. Orbán Viktor azt is elmondta, hogy Magyarország a kétoldalú megállapodásban szereplőnél több gázt venne Oroszországtól. A miniszterelnök elmondta, hogy egyebek mellett erről is tárgyal majd Vlagyimir Putyin elnökkel a jövő héten Moszkvában.

Csaknem 6 százalékkal nőtt tavaly a földgázfogyasztás, miközben a termelés 12,3 százalékkal csökkent – derül ki az energiahivatal adataiból. Az export 79 százalékkal esett vissza, elsősorban az átalakuló nemzetközi szállítási útvonalak miatt. Az energiahivatal közleményében azt írta, hogy az idén a friss adatok azt mutatják, hogy a tárolókban a téli időszak hátralévő hónapjaiban várható teljes hazai felhasználás mintegy 90 százaléka hozzáférhető.

Az elmúlt 24 órában 17.869 új koronavírus-fertőzöttet regisztráltak. 78 beteg halt meg a kór szövődményeiben. 3.463 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 145-en vannak lélegeztetőgépen. Az aktív fertőzöttek száma megközelíti a 225 ezret. Több mint 6 millió 351 ezren kaptak védőoltást, közülük csaknem 6 millió 90 ezren a második, közel 3 millió 600 ezren a megerősítő harmadik oltást is felvették.

Jogszerűnek mondta ki a bíróság a pedagógusok hétfőre tervezett sztrájkját. Az első fokú ítélet ugyanakkor csak akkor válik jogerőssé, ha minisztérium nem fellebbez. Az Emberi Erőforrások minisztériuma azt írta: a bírósági eljárással összefüggő határidők miatt már napokkal ezelőtt eldőlt, hogy nem lehet törvényes a hétfői pedagógussztrájk, mert legkorábban 5 nap múlva lehet jogerős a döntés. A minisztérium felszólította a hétfői sztrájkot szervező szakszervezeteket, hogy halasszák el a munkabeszüntetést. A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete a bíróság döntése után közölte: nem fújják le a sztrájkot.

Az ellenzék miniszterelnök-jelöltje biztosra veszi, hogy az áprilisi választáson Budapest minden körzetében az ellenzék győz, és vidéken fog eldőlni a küzdelem. Ennek érdekében Márki-Zay Péter kérte, hogy akinek a billegő körzetekben van lakhatása, lakása, családja, az oda jelentkezzen be. Szerinte ezt kellene tenniük a külföldön élőknek is.

Baloldali Szövetség néven közösen indul az áprilisi választáson a Magyar Munkáspárt és Igen Szolidaritás Magyarországért Mozgalom, miniszterelnök-jelöltjük Szanyi Tibor. Közös politikai programjuk a "Jólléti szocializmus" nevet viseli. A Baloldali Szövetség valamennyi választókerületben megkezdi a közös jelöltek állításához szükséges aláírásgyűjtést.

Az idei választásokon is a Kúria végzi a választási bizottságok határozatainak bírósági felülvizsgálatát, a jogi és a szervezeti keretek sem változtak - tudatta a Kúria. A választási ügyeket változatlanul a Kúria háromtagú közigazgatási tanácsai intézik. Az ügyek kiosztása a tanácsok között az érkezés sorrendjében automatikusan történik.

Soha nem volt akkora a halálozások és a születésszám közötti különbség Magyarországon amióta évente vezetik a statisztikát, mint tavaly. A halálesetek száma 1949 óta soha nem volt ennyire magas, a lakosságarányos halálozás adta pedig megegyezik az 1920-as évtized szintjével. A Központi Statisztikai Hivatal Közzétette a 2021-es egész éves demográfiai adatokat. Eszerint a születésszám nőtt, a gyerekvállalási kedv pedig javul, de így is csökkenő pályán maradt az ország népessége.

Minden korábbinál kevesebben kerestek állást januárban. Összesen 249 ezer álláskereső szerepelt a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat regiszterében – írja közleményében az Innovációs és Technológiai Minisztérium stratégiai államtitkára. Schanda Tamás hozzáteszi: a járványhelyzet ellenére is rekordszintre bővült a foglalkoztatás, 2010-hez képest harmadára csökkent a munkanélküliségi ráta Magyarországon. A közlemény szerint csaknem 4,7 millióan dolgoznak Magyarországon.

A migrációs nyomás miatt kiemelt támogatást kapnak a déli határon működő mezei őrszolgálatok - közölte Nagy István agrárminiszter. A több mint 170 millió forintot mezei őrszolgálat létrehozására vagy a meglévő őrszolgálat létszámának megemelésére használhatják a települések. A program keretében Mórahalom, Röszke, Zákányszék, Ruzsa, Öttömös, Kelebia, Tompa, Bácsalmás, Ásotthalom és Domaszék települések kapnak támogatást.

A patikákban már elérhetőek, a kórházakban pedig februártól alkalmazhatják azt a 31 új gyógyszert, amely újonnan kaptak társadalombiztosítási támogatást. A készítmények húsz betegségcsoport kezelésében segítenek. Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere elmondta: ezek között van daganatos betegségekre, szívelégtelenségre, Parkinson-kórra, ízületi gyulladásos megbetegedésekre és asztmára adható gyógyszer is.

Az interneten ma már bárki adatkezelővé válhat. A való életben alkalmazandó szabályok a virtuális térben is érvényesek – fogalmazott közleményében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az Adatvédelem Napja alkalmából. A szervezet hangsúlyozza. hogy az adatok magas szintű védelméért mindenki erőfeszítésére szükség van. --- Az Európa Tanács kezdeményezésére 2007. óta január 28-a az Adatvédelem Napja. Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti szervezet, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság most ünnepli fennállásának 10. évfordulóját.

Az Egyesült Államok kész szövetségeseivel és partnereivel együtt határozottan reagálni, ha Oroszország tovább támadja Ukrajnát - erősítette meg az amerikai elnök Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel folytatott telefonbeszélgetésében. Joe Biden hangsúlyozta az Egyesült Államok elkötelezettségét Ukrajna szuverenitása és területi integritása mellett.