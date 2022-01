Békássy Szabolcs: már csak néhány hét, de az nehéz lesz

Már a húszezret közelíti az új megbetegedések átlagos száma a statisztikákban, a harmadik hullám korábbi rekordja már rég megdőlt, sőt, még tovább fog romlani a járványhelyzet még több koronavírusos esettel. Mint Békássy Szabolcs Országos Háziorvosi Kollegiális vezető megkeresésünkre kifejtette, nagy kihívás elé állítja a mostani terhelés a háziorvosokat. Már a novemberi is csúcsidőszak volt, pedig akkor még jóval kevesebb megbetegedés történt. Most, bár a légúti tünetekkel jelentkező páciensek többségének enyhe a betegsége, mégis olyan sokan jelentkeznek, hogy a háziorvosok rendkívül leterheltek.

Azt több ok miatt sem tudják megmondani a háziorvosok, hogy ennek a rengeteg betegnek mekkora százaléka koronavírusos. Egyrészt más időszakban is fennáll, hogy az influenza és az egyéb légúti betegségek ugyanazzal a tünettannal zajlanak, ehhez csatlakozott most a Covid-19. Másrészt nem minden esetben tudnak koronavírusra tesztelni. Természetesen törekszenek erre, és sok esetben, akár a betegek a patikákban vásárolva, gyorsteszt kimutatja a koronavírust, ugyanakkor azt nem tudják az orvosok megítélni, hogy az összes légúti tünetes ember közül mennyien covidosak.

Békássy Szabolcs arra kért mindenkit, hogy

akinek patikai gyorsteszttel pozitív lett az eredménye, az értesítse erről a háziorvosát, hogy jelenthessék az egészségügyi nyilvántartásba,

illetve hogy az orvosok tudják, kire kell adott esetben odafigyelni.

"Pár héten belül eljuthatunk oda, hogy nem lesz relevanciája annak, milyen kórokozó áll egy légúti megbetegedés hátterében, sokkal inkább úgy kell majd kezelni a helyzetet, hogy akinek ilyen panaszai vannak, az ne menjen közösségbe" – vélekedett a szakember.

Nyilvánvaló, hogy mindenki nagyon fáradt és frusztrált már, hiszen közel két éve küzd az ország a járvánnyal, de Békássy Szabolcs még egy kicsi türelmet kért a lakosságtól.

"Bizakodóak vagyunk, reméljük, hogy tavasszal már egy jóval könnyebb helyzet elé nézhetünk,

és az egészségügyi ellátás is visszatérhet a megszokott mederbe pár héten belül, de addig is az a pár hét még nagyon nehéz lesz" - zárta szavait az Országos Háziorvosi Kollegiális vezető.

Nyitókép: MTI/Balázs Attila