Részletes információk az időalapú "BKV-jegyről"

Jövő héten határozhat a főváros vezető testülete a tömegközlekedés időalapú jegyeinek bevezetéséről, ezek márciustól elérhetők is lesznek - mondta Kiss Ambrus általános főpolgármester-helyettes egy csütörtöki háttérbeszélgetésen.

"Az a terv, hogy március 1-jétől elérhető legyen egy 30 és egy 90 perces időalapú jegy. Fontos:

ezek a jegyek papír változatban nem, kizárólag digitális formában elérhetők,

applikációban megvásárolhatók, és az egyszerű jegyek digitális formában történő elérhetősége is meg fog történni. A 30 perces jegy 530 forintba fog kerülni, a 90 perces alapú jegy 750-be; a döntést ha most meghozza a közgyűlés, a jegyet 30 napon belül be is lehet vezetni" - mondta.

Kitért a fővárosi ingatlanügyeket vizsgáló bizottság felállítására is.

"Egyeztetés volt erről a frakcióvezetők és a főpolgármester között. Abban maradtak, hogy közös előterjesztés lesz, amelyben kezdeményezik e bizottság létrejöttét. Az elnökre és a tagokra vonatkozó javaslatokat pedig a napokban alakítják ki. Az ügykör ismert, nem a konkrét ingatlanok lesznek benne helyrajzi szám szerint, hanem az ügycsoport."

Beszélt a fővárosi cégeknél várható idei béremelés szintjéről is.

"A közgyűlés elfogadta decemberben a költségvetést, ebben az szerepel, hogy 15 milliárd forintos béremelési keret áll rendelkezésre, amelynek felosztása a bérpolitikai megállapodásból és a szakszervezetekkel történő megállapodásból kell, hogy megvalósuljon, és erre kezdődjenek meg a tárgyalások a cégek, intézmények szintjén. Ezek a tárgyalások megkezdődtek, tulajdonképpen szinte mindenhol le is zárultak - BKK, BKV, MKKSZ.

A béremelésből tehát 15 milliárd forintnyit állunk, a többit, ami a szociális és kulturális területet illeti, reményeink szerint a kormányzat."

Kiss Ambrus elmondta, nem ért egyet a gellérthegyi sikló aktuális terveivel.

"A beruházást támogatjuk közlekedési beruházásként, ami illeszkedik a Gellérthegy stratégiai tervébe. Azokat a terveket viszont, amelyeket most láttunk először, nem olyanok, amelyek a mi szándékainknak megfelelnek. Megfelelő kapacitású közlekedési beruházásra is szükség van. A tervek ráadásul túlzottan pusztítják a környezetet, a faállományt, áttervezés szükséges" - mondta.

Ismert, engedély birtokában akár már augusztusban elkezdődhet a kivitelezés, 2024-től használható is lehetne.

