Müller Cecília lényeges adattal jelentkezett

Hazánkban is uralkodóvá vált az omikron variáns, a minták 87 százalékában, vagyis nagyjából tíz mintából kilencben ezt azonosítja a Nemzeti Népegészségügyi Központ. A delta jelenléte 13 százalékra szorult vissza - jelentette be szerdán az országos tisztifőorvos.

"Az omikron fertőzőképessége rendkívüli mértékű, az oltottakat is képes megfertőzni, ám a betegség lefolyásának a súlyosságát jelentősen enyhítik a védőoltások. Az oltatlanok vannak a legnagyobb veszélyben" - fejtette ki Müller Cecília.

Hozzátette: 12 év fölött mindenkinek javasolják a 3. oltás felvételét, ha a második óta eltelt 4 hónap.

Akik átestek a betegségen, azoknak van immunreakciójuk, valamilyen fokú védettségük, de ez jellemzően rövid ideig tart és nem elégséges,

ezért az oltatlan átesetteknek is a védőoltás jelenti a védelmet, őket is oltakozásra szólította fel a szakember, figyelmükbe ajánlva a januári oltási akciókat. Ilyet minden csütörtök és péntek délután, illetve minden szombaton, valamint a háziorvosok által előre megjelölt hétvégi napokon rendeznek. Ilyenkor lehet felvenni előzetes regisztráció nélkül a védőoltásokat.

Mint ismert, öt nappal ezelőtt a fertőzöttek 29 százalékát mondta a Nemzeti Népegészségügyi Központ omikronosnak. Öt napja felhívták a figyelmet, hogy egyes laborokban azért lehetett már akkor az omikronvariáns aránya 90 százalékos a mintákban, mert az általuk vizsgált minták eleve egy szűkebb csoportból - például külföldről érkezők vagy a fővárosban élők - származnak.

Ezek szerint tehát most már a Nemzeti Népegészségügyi Központ országos adatai szerint is domináns az omikron, vagyis elsősorban ez a változat terjed már vidéken is.

Nyitókép: YouTube/Magyarország Kormánya