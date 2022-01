A hazai koronavírus megbetegedések 87 százalékát már az omikron okozza - a nap hírei

Az elmúlt 24 órában 14 890 új koronavírus-fertőzöttet regisztráltak és 85 beteg halt meg a kór szövődményeiben. Soha nem volt ennyi fertőzött egy nap alatt. 2645 beteget ápolnak kórházban, közülük 208-an vannak lélegeztetőgépen. 147 és fél ezerre nőtt az aktív fertőzöttek száma.

Az országos tisztifőorvos szerint a koronavírus megbetegedések 87 százalékát már az omikron okozza. Müller Cecília a kormány Facebook-oldalán közzétett videóban azt mondta: ennek a mutációnak a fertőzőképessége rendkívüli. A szakember azt javasolta, hogy minden 12 évesnél idősebb ember kérje a védőoltás harmadik adagját, ha a második dózis beadása óta négy hónap eltelt.

Különösen indokoltnak tartja a negyedik oltást az idősek és a krónikus betegek számára az oltási munkacsoport vezetője. György István elmondta: a héten is folytatódik az oltási akció: csütörtökön, pénteken és szombaton várják azokat, akik előzetes időpontfoglalás nélkül adatnák be a koronavírus elleni vakcinát. A 101 kórházi oltópont és a 115 szakrendelő mellett a háziorvosok is oltják a jelentkezőket.

Szolidaritási alapjából 385,5 millió eurót ad 20 országnak, köztük Magyarországnak a koronavírus okozta egészségügyi szükséghelyzet kezelésére az Európai Unió. A pénz orvosi segítségnyújtásra, oltóanyagok beszerzésére, egészségügyi ellátási költségekre, valamint a betegségek terjedésének megelőzését, figyelemmel kísérését és megfékezését célzó intézkedésekre használható fel.

Újabb, 340 ezer antigén gyorstesztet kapnak a háziorvosok és házi gyermekorvosok. A kormányzati koronavírus portál azt írta, hogy a tesztek mellett ismét kapnak védőeszközöket is, például sebészeti és FFP2 maszkokat, gumikesztyűket, védőszemüvegeket, overálokat.

Nemcsak a személyi jövedelemadó megfizetése alól, hanem az adminisztrációtól is mentesülnek idén a 25 év alattiak – mondta az adóügyekért felelős államtitkár. Izer Norbert hozzátette: az adókedvezmény érvényesítését nem kell külön kérni, a munkáltató automatikusan figyelembe veszi azt a jogosultsági hónapokban.

Ismét pályázhatnak a vállalkozások technológiaváltó támogatásra. Azok a legalább 3 főt foglalkoztató mikro-, kis-, és középvállalkozások nyújthatnak be pályázatot, amelyek rendelkeznek legalább 1 lezárt, teljes üzleti évvel és nem tartoznak a KATA hatálya alá. Az első, 80 milliárd forintre a Dél-Dunántúl, Észak-Magyarország, Észak-Alföld és a Dél-Alföld régiókból lehet pályázni.

Az állam 51 százalékos tulajdonrészt szerez a debreceni nemzetközi repülőteret üzemeltető társaságban. Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára azt mondta: ha a város közgyűlése ezt január végén megszavazza, akkor az jó alapot ad Debrecen további fejlődésének a repülőtér fejlesztésén keresztül, és az évtized végére a város még erősebbé válik.

Európa legnagyobb egyetemi sportteraszával bővül a Testnevelési Egyetem. Bemutatták az intézmény Alkotás utcai kampuszának látványterveit. A sport-teraszon lesz egy 450 méter hosszú futókör, szabadtéri edzőpark és egy kávézó is. A Testnevelési Egyetem mintegy 78 ezer négyzetméteren, több ütemben újul meg, a Csörsz utcai atlétikacsarnok és multicsarnok kivitelezése jelenleg is zajlik.

Konzorciumot hozott létre a három erdélyi magyar egyetem, amelyek a magyar nyelven tanuló romániai egyetemi hallgatók harmadrészét képzik. A Sapientia, a Partiumi Keresztény Egyetem és a Protestáns Teológiai Intézet célja a közös érdekérvényesítés és a célok közös megvalósítása. Közösen kívánnak fellépni Romániában a felsőoktatási kérdésekben, valamint a magyarországi és a nemzetközi kapcsolatok építésében.

Ügynökséggé alakult az Európai Unió menekültügyi szervezete. Az új intézmény megerősített és kibővített mandátummal váltja fel az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatalt. A máltai központú uniós ügynökség a közös európai menekültügyi rendszer reformjának keretében jött létre azzal a szándékkal, hogy kibővített eszköztárral segítse az Európai Unió menekültügyi és befogadási intézkedéseinek korszerűsítését.

Elutasította az ENSZ-főtitkár állásajánlatát Angela Merkel - közölte a volt német kancellár irodája. António Guterres arra kérte a visszavonult politikust, hogy vállalja el az úgynevezett globális közjavakkal foglalkozó tanácsadó testület elnöki tisztségét. Az ENSZ-főtitkár terve szerint fel kell állítani egy volt állam-, illetve kormányfőkből álló tanácsadói csoportot, amely olyan közérdekű területekkel foglalkozna és tenne megoldási javaslatokat, amelyek az egész emberiség javát szolgálják.