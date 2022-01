Magyar cég és a robotja takaríthatja a prágai repülőteret is

Egy repülőtér takarítása rendkívül összetett feladat, amelynek elvégzése során sok, gyorsan változó körülményhez kell alkalmazkodni – mondta az InfoRádióban Hajdú László, a B+N Referencia Zrt. PR-igazgatója. Mint fogalmazott, összesen 157 ezer négyzetméter a szolgáltatási terület, ahol nagyon bonyolult feladatot kell végezniük, hiszen több millió ember fordul meg prágai repülőtéren.

"Nagyon sokféle felületről van szó, egészen más a várótermek, a beszállóhidak vagy a mosdóhelyiségek takarítása, illetve rengeteg változó van. Az időjáráshoz, valamint a gépek indulásának, érkezésének a csúszásához is igazodni kell. Sokszor jönnek különböző delegációk, ami szintén nehezíti a szolgáltatást, tehát rengeteg olyan dolognak kell megfelelni, ami nagyon komoly kihívás mondjuk egy irodaház takarításához képest" – emelte ki az igazgató.

A B+N Referencia Zrt.-nek már saját fejlesztésű takarítórobotjai is vannak. Ez Magyarországon az egyetlen létesítménygazdálkodási-üzemeltetési cég, amelynek saját kutató-fejlesztő részlege van. Húszan dolgoznak a részlegen, többek között nagyon képzett, tapasztalt kutatómérnökök, és ők fejlesztették ki a Robin névre keresztelt takarítórobotot, amely az ilyen nagy területeken, mint például a repülőtér, nagyon hasznos.

"Egy munkatárs segítségével takarítanak nagy területeket. Ferihegyen nyolc ilyen takarítórobot is dolgozik, megsokszorozzák a takarítás hatékonyságát és lecsökkentik az idejét. Ezek nagyon komoly műszaki fejlesztések, tudják, hogy bizonyos területeket hogyan és milyen ütemezéssel járnak be, és ki tudják kerülni az esetleges akadályokat is" – mondta Hajdú László.

A magyar cég tucatnyi versenytársat maga mögé utasítva nyerte el újabb négy évre a prágai Václav Havel repülőtér takarítási szolgáltatását. A közeljövőben ott is bevetik a Robinokat.

Nyitókép: welcomeinside/Getty Images