BKK: a téli időszakban is valós alternatívát jelentenek a Bubik

Borsi Dávid szavai szerint töretlen a népszerűsége a Mol Bubinak Budapesten, amit mások mellett az is alátámaszt, hogy 2021 negyedik negyedévében is kiemelkedően sokan választották közlekedési alternatívaként a közbringarendszer. Míg 2019 utolsó negyedévében közel 50 ezer utazást tettek meg a Mol Bubi ügyfelei, addig a tavalyi év hasonló időszakában 375 ezer utazást regisztrált a BKK. A társaság szerint már a téli időszakban is valós alternatívát jelentenek az almazöld kerékpárok a fővárosban.

A Mol Bubi tavaly nyári és őszi népszerűségét látva a Budapesti Közlekedési Központ mindent megtesz annak érdekében, hogy növelje a kerékpárok számát a fővárosban – hangsúlyozta Borsi Dávid. Több lépcsőben is növelték a flottát már az elmúlt évben is: októberben 50, novemberben pedig 310 vadonatúj kerékpárral nőtt az elérhető bicikliknek a száma, így már összesen 1560 kerékpár szolgálja a budapestiek kényelmét, amihez 158 különböző ponton férhetnek hozzá a városban.

Nyitókép: BKK