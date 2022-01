Nem akárki jutott be illetéktelenül Emmanuel Macron budapesti tárgyalására – fotók

Egy illetéktelen személy is bejutott Emmanuel Macron és a V4-es miniszterelnökök budapesti csúcstalálkozójára. Szabó Bálint szegedi önkormányzati képviselő autójával csatlakozott a védett személyeket szállító konvojhoz, és fotókat is készített a francia köztársasági elnök és Orbán Viktor miniszterelnök közelében, amikor azok már a tárgyalóasztalnál ültek – írja a 24.hu. A lap rákérdezett a legmagasabb szintű biztosítással védett diplomáciai találkozóra a Belügyminisztériumnál, azt a választ kapták, hogy azon nem történt rendkívüli eseményt. Arról is beszámolnak a cikkben, hogy a csúcstalálkozót biztosító Terrorelhárítási Központ (TEK) elismerte, hogy a lap csúcstalálkozóval kapcsolatos információi valósak.

A fényképeket a korábban az MSZP-ben és a DK-ban is megforduló, jó ideje a Botka László-féle szegedi városvezetéssel hadakozó képviselő a Mindenki Szegedért Mozgalom Facebook-oldalán tette közzé.

Szabó februárban egy időre eltűnt, a rendőrség kereste, majd amikor körülbelül fél nappal később előkerült, azt állította, hogy elrabolták, és mezítláb, egy szál alsónadrágban kitették az M43-as út környékén. Azt mondta, egy égő szalmabálához kötözték a cipőfűzőjénél fogva a tanyavilágban. Az ügyben indított nyomozást hamar lezárták, sőt, hamis tanúzás elkövetésének gyanúja miatt feljelentést tett a rendőrség – emlékeztet a lap.

A képviselő azt mondta, azért ment be a csúcstalálkozóra, hogy tesztelje a biztosítást. Állítása szerint húsz percig tartózkodott Emmanuel Macron és a V4-es vezetők tárgyalásán, ekkor vette észre a TEK, hogy illetéktelen személy van ott, és diszkrét távozásra kérték fel.

A TEK főigazgatója, Hajdu János a lapnak küldött levél szerint minden részletre kiterjedő értékelést ismertetett az állomány előtt, ennek részleteit azonban a minősített adattartalom miatt nem áll módjukban nyilvánosságra hozni.

Nyitókép: Forrás: Facebook/Mindenki Szegedért Mozgalom