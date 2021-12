Jövő februártól az élelmiszerekért is lehet fizetni Szép-kártyával, jelentette be a miniszterelnök - a nap hírei

Jövő februártól már az élelmiszerekért is lehet fizetni Szép-kártyával – jelentette be Facebook oldalán a miniszterelnök. Orbán Viktor részleteket nem közölt. Eddig csak vendéglátásra, szállásra vagy szabadidős tevékenységekre lehetett használni a cafeteria-juttatást. A koronavírus-járványra való tekintettel a kormány jövő novemberig hosszabbította meg a keresztzsebes rendszert, vagyis a szállás és a vendéglátás zsebekben meglévő pénzeket szabadon használhatja fel a munkavállaló.

További 46 omikronos esetet azonosítottak Magyarországon, ezzel eddig 61 embernél igazolták ezt a variánst. A Nemzeti Népegészségügyi Központ a koronavírus kormányzati portálon ismét arra hívta fel a figyelmet, hogy az omikron már több európai országban erősen terjed, ugyanakkor a fertőzés súlyosságának megítéléséről eltérő információk terjednek, mert még nincs kellő számú klinikai tapasztalat. Kiemelték, továbbra is az oltás felvételére kérik az oltatlanokat és azokat is, akiknek a megerősítő oltás hiányzik, mert minden variánssal szemben jóval nagyobb védelmet nyújt az oltás.

Gyorsított ágazati vizsgálatot indított a koronavírus gyorstesztek piacán a Gazdasági Versenyhivatal. Közleményük szerint több panaszt is kaptak arról, hogy a hazai forgalomban kapható termékek kiskereskedelmi ára európai összehasonlításban magas. A jelentés tervezetének elkészítésére a GVH-nak egy hónap áll rendelkezésére, amely indokolt esetben két alkalommal, egyenként legfeljebb egy hónappal meghosszabbítható.

Az idén is konszolidálja a kórházak adósságát a kormány. A most megjelent határozat szerint az állami, önkormányzati, egyházi tulajdonban álló járó- és fekvőbeteg szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók, illetve a felsőoktatási intézmények részeként működő klinikai központok 41 milliárd forintnyi adósságát fizetik ki. A november 30-ai állapot szerint a lejárt tartozásállomány 41,5 milliárd forint.

A Magyar Bankszövetség nem támogatja a kamatok ideiglenes fixálását a pénzintézetek kárára azon ügyfeleknél, akik többszöri felhívás ellenére is a kockázatosabb, változó kamatozású hitelek mellett döntöttek. A szervezet a kormányfő szerdai bejelentésére reagált, amely szerint az októberi szinten rögzítik a lakossági jelzáloghitelek kamatait. A Bankszövetség közleményében azt hangsúlyozta, hogy a bankok az elmúlt években a jegybankkal együttműködve az érintett ügyfeleknek évente felkínálták az átváltást a fix kamatozású hitelekre.

Óvatosságot kér az autósoktól a következő napokban a Magyar Közút. Az előrejelzések szerint az ünnepek alatt az ország északi, északkeleti megyéiben is várható havazás, eső, ónos eső. A Magyar Közút a következő napokban is 12 órás váltott műszakokban végzi majd a szükséges hóeltakarítási és síkosságmentesítési munkákat, ugyanakkor arra kéri a közlekedőket, hogy az érintett térségekben még utazásuk előtt tájékozódjanak az aktuális forgalmi helyzetről és útviszonyokról.

Nagy-Britanniában a héten nem jelent be további korlátozásokat a kormány, de folyamatosan figyeli a koronavírus-járvány alakulását. Erről Sajid Javid egészségügyi miniszter beszélt. Közben a brit kormány egészségügyi biztonsági hivatala közzétette annak a vizsgálatsorozatnak az eredményét, amely szerint az omikron variáns sokkal kisebb eséllyel okoz súlyos megbetegedést, mint a korábbi vírusváltozatok.

Újabb járványügyi korlátozásokat vezetnek be Szlovéniában az omikron nevű változat miatt. Szilveszterkor tilos lesz a szabadtéri gyülekezés. Nyilvános és sporteseményeken védettségi igazolással is legfeljebb 750-en vehetnek részt. Horvátországban a legtöbb városban lesznek szabadtéri szilveszteri programok. A válságstáb engedélyezte a vendéglátóhelyek nyitva tartásának meghosszabbítását is szenteste és szilveszter éjszaka.

Engedélyezték az Egyesült Államokban a Merck gyógyszergyár koronavírus elleni tablettáját. A gyógyszerügynökség előző nap a Pfizer hasonló gyógyszerének használatát hagyta jóvá. A Merck gyógyszergyár tablettáját a tünetek megjelenése utáni öt napon belül lehet szedni, és 30 százalékkal csökkenti a kórházi ápolás szükségességének, illetve a halálozásnak a kockázatát. Az amerikai gyógyszerügynökség csak a 18 év felettiek számára engedélyezte a Merck gyógyszerét, mert befolyással lehet a csontok és a porcok fejlődésére.

Azonnali biztonsági garanciákat vár Oroszország a nyugati hatalmaktól, ahelyett hogy tőlük kérnének ilyeneket - jelentette ki az orosz elnök. Vlagyimir Putyin hagyományos év végi sajtótájékoztatóján ismét elfogadhatatlannak nevezte a NATO keleti bővítésének folytatását. Arról is beszélt: nem a Gazprom felelős az európai gázárak meredek emelkedéséért. Vlagyimir Putyin az ezzel ellentétes állításokat hazugságnak és rágalomnak nevezte.

Nyitókép: Védőmaszkos járókelő a londoni Regents Streeten a karácsonyi vásárlások végéhez közeledve, 2021. december 23-án. MTI/AP/Frank Augstein