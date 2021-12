Napi járványadatok: 1985 új fertőzött, 132 halálos áldozat

1985 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 1 230 385 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma – írják a központi tájékoztató oldalon.

Elhunyt 132 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 38 028-ra emelkedett.

A gyógyultak száma 1 054 288 (5655-tel lettek többen egy nap alatt), az aktív fertőzöttek száma 138 069-re csökkent (–3802).

5527 koronavírusos beteget ápolnak kórházban (tízzel lettek kevesebben a hétfői adatközléshez képest), közülük 501-en vannak lélegeztetőgépen (+2).

A hétfői laboradatok szerint már 15 omikron esetet igazoltak és további omikrongyanús mintákat vizsgálnak.

A beoltottak száma 6 232 575 (több mint hatezren kapták meg az első dózist), közülük 5 945 349 fő már a második oltását is megkapta (bő 7000-rel lettek többen egy nap alatt), 3 114 011 pedig már a harmadik oltást is felvették (csaknem tízezer emlékeztető oltást adtak be 24 óra alatt).

Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán