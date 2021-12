Maruzsa Zoltán: nem vagyunk abban a helyzetben, hogy oltatlanok tömegei tanítsanak

Maruzsa Zoltán a Népszavának adott interjúban kifejtette: bízik abban, hogy az eddig még oltatlan pedagógusok is élni fognak a lehetőséggel az év végig, ámbár nem tart attól, hogy a kiesők miatt összeomlana a rendszer. „Nem vagyunk abban a helyzetben, hogy megengedhessük, hogy oltatlan pedagógusok tömegei tanítsanak az iskolákban. Sok emberrel találkoznak, gyerekekkel szülőkkel, nagyszülőkkel. […] Vagy most sikeresen lezárjuk az iskolák megvédésének a folyamatát, és a következő félév is jelenléti oktatással működhet, vagy sokkal több zárásra kerülhet sor a következő hónapokban” – fogalmazott.

A köznevelési államtitkár emlékeztetett, a pedagógusok messze az országos átlag felett oltakoztak 2021 tavaszán, a részükre szervezett oltási kampányban. Most,

decemberben minden nap 300-400-an vették fel közülük az oltást,

de végleges adatok csak január elején lesznek – tette hozzá. Maruzsa Zoltán.

Az 5–11 éves korosztály oltására kitérve úgy fogalmazott, az érintett 600 ezer gyerek közül viszonylag keveseket oltottak be, de nem tartja meglepőnek, hogy a szülők megfontoltak, és egy kicsit kivárnak. „A köznevelésben tanuló 12 évesnél idősebbek 55 százaléka van beoltva a legutóbbi statisztikák szerint, ez egy egész jó adat, de az alsóbb évfolyamokban ennél szerintem alacsonyabb lesz” – fogalmazott a köznevelési államtitkár.

Azzal a felvetéssel kapcsolatban, hogy mi lenne, ha az operatív törzs helyett az iskolaigazgatók dönthetnének az esetleges digitális oktatás elrendeléséről, Maruzsa Zoltán azt mondta: ezt kifejezetten elvi kérdésnek tekintik, hiszen a minisztérium is szeretné látni, hogy mi történik az iskolákban. Plusz, egy iskolaigazgató nem járványügyi szakember, ezért ezt a döntés célszerűbb az operatív törzsre bízni helyettük – érvelt, megjegyezve: „higgye el, nem döngeti nálam háromezer igazgató az ajtót, mert minden járványügyi döntést ők szeretnének meghozni”.

Az interjúban szóba került mások mellett még a tömeges tesztelést kérdése az iskolákban és a szakszervezeti követelések is.

