Hogyan és kiket olthatnak 5 és 11 éves kor között? – A gyermekorvos válaszol

Az Európai Gyógyszerügynökség csütörtöki rendkívüli ülésén kiterjesztette a Pfizer–BioNTech koronavírus elleni oltóanyagának alkalmazását az 5–11 éves (12 éven aluli) gyerekekre is.

Havasi Katalin, a Házi Gyermekorvosok Egyesületének elnöke kérdésünkre részletesen elmagyarázta a vakcina hazai alkalmazásának lehetőségeit.

"Egy kis nátha nem akadálya az oltás felvételének – tisztázta Havasi Katalin. – Természetesen egy akut betegség, egy hirtelen kezdődő lázas állapot vagy akár egy olyan nátha, amely előtt egy nappal még nem volt semmi, de köhécselés és nagy orrfolyás kíséri, ott várni kell, hogy mivé alakul a betegség."

Az oltást a gyermekek esetében is orvos adja be, az olthatóságra kizáró kritériumokat – súlyos allergia, alapbetegség – kérdőívesen vizsgálják.

"Szeretnénk, ha a saját oltóorvos oltaná a gyerekeket, mert ő ismeri őket,

így a vizsgálat nagyon gyorsan elvégezhető, minden információ rendelkezésre áll" – húzta alá Havasi Katalin, hozzátéve, ezzel kapcsolatban nagyon várják a pontos rendelkezést, mert akár az sincs kizárva, hogy oltópontos oltás lesz.

Ismert, a 12–18 év közötti korosztály választhatott, hogy oltópontra megy-e, a házi gyermekorvoshoz vagy az iskolában veszi-e fel a vakcinát.

Az oltásnak nem akadálya az átesettség, és az sem, hogy nem tudunk róla, hogy a gyermek átesett-e, sőt még az sem okoz súlyos szövődményt, ha valaki éppen fertőzött a korosztályból.

Közben jön az influenzaszezon is, ezzel kapcsolatban tisztázta, nincs súlyos következménye, ha az influenza és a koronavírus elleni oltást egyszerre adják be, de jelenleg két hét különbséget kell várni, az influenza ellenit később (ez vonatkozik az orrspray formátumú oltásra is).

A korosztályi oltási kampány várható kezdetéről Orbán Viktor miniszterelnök beszélt a Kossuth rádiónak adott péntek reggeli interjújában: a 2 millió lekötött Pfizer-vakcina első, 130 ezer adagos része december 20. körül érkezik, utána kezdődhet az oltás, a szülőknek van idejük meghozni "a jó döntést".

