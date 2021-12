Levélben kéri szavazásra a határon túli magyarokat a kormányfő - a nap hírei

Levélben kéri a következő hetekben a határon túli magyarokat a kormányfő, hogy tavasszal adják le szavazatukat az országgyűlési választáson. Orbán Viktor felhívja a figyelmet hogy a részvételhez regisztráció szükséges. Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára a Facebookon azt írta: a kettős állampolgárságról szóló, 2004. december 5-ei népszavazás eredménytelensége nehezen felejthető traumát jelentett a magyar nemzetpolitikában, de ezt később a kettős állampolgárság bevezetésével lezárták. Az elmúlt években több mint 1,1 millió külhoni magyar kapta meg a kettős állampolgárságot.

A segítség fontosságára hívta fel a figyelmet a kormányfő és családokért felelős tárca nélküli miniszter is az önkéntesség világnapján. Orbán Viktor a budapesti Szent István Bazilika előtti téren található karácsonyi vásáron vett részt az Ökumenikus Segélyszervezet adományaihoz járó mézeskalácsok díszítésében. Novák Katalin pedig a Magyar Református Szeretetszolgálat jószolgálati nagyköveteként érkezett a szervezet irodájába, hogy segítsen az ajándékok válogatásában, csomagolásában, pakolásában. Kiemelte: most már pénzadományokat vár a Magyar Református Szeretetszolgálat.

Elérte legfontosabb célkitűzését, a cselekvésre ösztönzést a Planet Budapest 2021 Fenntarthatósági Expó és Világtalálkozó - mondta az esemény lebonyolításáért felelős kormánybiztos. Joó István a zárónapon közölte: az expó egyben Közép-Európa legnagyobb környezetipari szakkiállítása is volt. A visegrádi országok 183 kiállítója mutatta be innovációit az agrárgazdaságtól a vízgazdálkodáson át az energetikáig. Hozzátette: gondolkodnak, milyen módon lehet később egy állandó kiállítást vagy a gyerekek számára egy állandó kalandparkot létrehozni. A Planet Budapest fővédnöke Áder János államfő volt.

Budapesten a fővárosi közterületfenntartó szakemberei a havazás után folyamatosan ellenőrzik az utak állapotát, az elöregedett flottából 8 munkagép hibásodott meg az éjszakai műszakban a kivonult 73 járműből. A gépjárművel közlekedőket arra kérik, hogy csak megfelelő műszaki állapotban lévő, lehetőleg téli gumival felszerelt autóval induljanak útnak. Az előrejelzések szerint hétfő reggelig már főként Nógrád és Komárom-Esztergom megyében van leginkább esély helyenként 5 cm-t meghaladó hóréteg kialakulására.

Menedékkérőkkel találkozott Leszbosz szigetén Ferenc pápa, görögországi látogatásának második napján. A katolikus egyházfő térségbeli útja részeként Ciprusra is ellátogatott, ahol elítélte a folyamatos migrációs válságot. Az Európába igyekvő menedékkérők jelentős része a török partokról próbál átkelni az égei-tengeri görög szigetekre és ezzel az Európai Unió területére. Tavaly legalább 23 ezer ember halt meg vagy tűnt el a tengeri átkelések során.

Horvátországban a jövő héttől a beoltott egészségügyi dolgozók számára is kötelező lesz a koronavírusteszt egy próbaprojekt részeként. A 10 napos vizsgálatban 1500 oltott dolgozó vesz részt. Horvátországban október elején tették kötelezővé az egészségügyi és szociális ellátórendszerben a védettségi igazolást. Azoknak, akik nincsenek beoltva és nem estek át a fertőzésen, hetente kétszer kell teszteltetniük magukat.

Beutazási nyomtatványt kell december 20-tól kitölteniük a Romániába beutazóknak. Raed Arafat katasztrófavédelmi államtitkár arra hívta fel a figyelmet, hogy a nyomtatvány kitöltésére azért van szükség, mert a hatóságoknak tudniuk kell, hogy hol keressék azokat, akik esetleg fertőzöttekkel érintkeztek. Romániában a legutóbbi jelentések szerint szintén megjelent az új omikron nevű variáns. Két, Dél-Afrikából érkezett román állampolgárnál mutatták ki a mutánst.

Keddtől az indulás előtt is koronavírus-tesztet kell végezniük az Angliába utazóknak. Sajid Javid brit egészségügyi miniszter bejelentette, hogy az indulás előtti 48 órában kell elvégeztetniük a koronavírus-tesztet, amely lehet gyorsteszt is. A rendelkezés a koronavírus ellen teljesen beoltott beutazókra is vonatkozik. A brit kormány hétfőtől a koronavírus-fertőzés szempontjából legkockázatosabbnak tartott országok vörös listájára helyezi Nigériát.

Brüsszelben vízágyút is bevetett a rendőrség a járványügyi intézkedések miatt tüntetők egy csoportja ellen. A rendbontók barikádokat építettek és petárdákat gyújtottak. A beszámoló szerint mintegy nyolcezren gyűltek össze a koronavírus-járvány megfékezésére bevezetett új belga szabályozások, valamint a kilátásba helyezett kötelező oltás ellen. Szombaton a német főváros, Berlin egyik központi negyedében tiltakoztak a kötelező oltás tervezett bevezetése ellen egy nem engedélyezett tüntetésen. A demonstrálók több újságírót is megtámadtak.

A kormányra készülő három német párt közül kettő már elfogadta a koalíciós szerződést. A Német Szociáldemokrata Párt kongresszusa után a Szabad Demokrata Párt kongresszusa is elfogadta az SPD, a Zöldek és az FDP megállapodását. A Zöldek a levélben és online leadott szavazatok alapján hétfőn hirdetnek eredményt. Ha a többség igennel szavaz, kedden hivatalosan aláírják a koalíciós szerződést, és szerdán a szövetségi parlament megválasztja kancellárnak a szociáldemokrata Olaf Scholzot.

Bekérette az ukrán katonai attasét a fehérorosz védelmi minisztérium. A tárca amiatt tiltakozott, hogy szerinte egy ukrán katonai helikopter megsértette az ország légterét. A fehérorosz határőrség szombaton azzal vádolta meg Ukrajnát, hogy egy ukrán Mi-8 típusú katonai helikopter gyakorlat közben átlépte a határát, és egy kilométernyit repült fehérorosz terület felett. Az ukrán határőrség szóvivője azonban tagadta mindezt.