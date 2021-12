Német kormányalakítás: egyelőre kétharmados siker

Az SPD szombati berlini kongresszusán a küldöttek 98,8 százalékának támogatásával, az FDP vasárnapi rendkívüli online kongresszusán 92,24 százalékos támogatottsággal fogadták el a szerződést.

A Zöldeknél a 120 ezer párttag dönt. A hibrid - levélben és online leadott szavazatokon alapuló - voksolás hétfő kora délutánig tart, eredményt is hétfőn hirdetnek. Ha a többség igennel szavaz, kedden hivatalosan aláírják a koalíciós szerződést, és szerdán a szövetségi parlament (Bundestag) megválasztja kancellárnak az SPD-s Olaf Scholzot, Frank-Walter Steinmeier szövetségi elnök pedig kinevezi a Scholz-kormány minisztereit.

Olaf Scholz pártja kongresszusán kiemelte, hogy néhány hónappal a szeptemberi Bundestag-választás előtt alig valaki hitt a győzelemben, az SPD mégis megnyerte a választást és megszervezett egy koalíciót három olyan pártból, amelyek készen állnak arra, hogy "merjenek együtt nagyobb haladást" elérni Németország számára.

Christian Lindner, az FDP elnöke pártja kongresszusán azt emelte ki, hogy a következő német kormány "a politikai közép" kormánya lesz, amely centrista politikája révén "nem balra tolja az országot, hanem előre mozdítja". Erre éppen az FDP kormányzati szerepvállalása a garancia - emelte ki a jobbközép irányultságú liberális párt vezetője.

A tervek szerint az SPD a kancellári hivatal mellé hat tárcát kap. Az egészségügyi minisztériumot, az újonnan felállítandó építésügyi minisztériumot, a munka- és szociális ügyekért felelős tárcát, a belügyminisztériumot, a védelmi minisztériumot és a nemzetközi gazdasági fejlesztési együttműködésért felelős tárcát. A tárcavezetőnek jelölt politikusok névsorát még nem hozták nyilvánosságra.

A Zöldeké a külügyminisztérium, amelynek élére Annalena Baerbock társelnök kerülhet. A kormányzati szerkezet egy további új elemeként létrehozzák a gazdasági szuperminisztériumként is emlegetett, gazdasági és klímavédelmi ügyekért felelős tárcát, amelyet az alkancellári tisztségre is jelölt másik társelnök, Robert Habeck vezethet majd. A baloldali irányultságú ökopárthoz kerül a környezetvédelmi, természetvédelmi, fogyasztóvédelmi és nukleáris biztonsági ügyeket felügyelő minisztérium is, amelyet Steffi Lemke vezethet, valamint Cem Özdemir vezetésével az élelmezési és mezőgazdasági minisztérium. A kancellári hivatal szervezeti keretében dolgozó kulturális és médiaügyi államminiszter pozícióját szintén a Zöldek tölthetik be. A tisztségre Claudia Roth, a Bundestag zöldpárti alelnöke a jelölt.

Az FDP négy minisztériumot kaphat. A legfontosabb a pénzügyminisztérium, amelyet várhatóan Christian Lindner vezet majd. A liberálisoké lehet a - szintén elsősorban tartományi hatáskörbe tartozó - oktatási és tudományos kutatási területen folytatott szövetségi szintű politikát irányító tárca, az igazságügyi minisztérium, valamint a közlekedési hálózat és a digitális infrastruktúra fenntartásával és fejlesztésével foglalkozó minisztérium. A miniszterjelöltek nevét hivatalosan még nem közölték.

